New Horizons вышел из глубокого сна для "свидания" с астероидом

Автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из режима гибернации для подготовки к полету мимо объекта 2014 MU69 в поясе Койпера. Полет на расстоянии около 3,5 тысячи километров запланировали на 1 января 2019 года, а активную фазу подготовки к нему аппарат начнет уже в начале августа.

Об этом сообщает сайт миссии.

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Главная цель миссии New Horizons заключалась в исследовании Плутона и его спутников, в том числе Харона. 14 июля 2015 года аппарат пролетел на расстоянии всего 12 500 километров от поверхности Плутона и стал первым аппаратом, который исследовал эту карликовую планету.

Поскольку зонд собрал много информации, а его система передачи данных имеет крайне низкую скорость, последние данные об этом этапе миссии пришли на Землю более чем через год после пролета. Анализ собранной информации позволил ученым сделать множество открытий, в том числе обнаружить на Плутоне горы и криовулканы, предположить существование на нем полузамерзшего подповерхностного океана, а также изучить его многослойную атмосферу.

Прежние представления об облике 2014 MU69

После пролета Плутона миссия New Horizons не закончилась: теперь он будет направлен к объекту пояса Койпера 2014 MU69, открытого телескопом Hubble в 2014 году. Сначала ученые предполагали, что это единственный астероид размером от 20 до 40 километров. Однако последующие исследования объекта с помощью транзитного метода дали основания предположить, что он может представлять собой систему из двух или даже трех тел, вращающихся вокруг общего центра масс.

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С 21 декабря 2017 года до сегодняшнего дня New Horizons находился в спящем режиме, который позволяет уменьшить износ его инструментов. В этом режиме он лишь раз в неделю посылал на Землю сигнал с данными о состоянии оборудования. Теперь аппарат вышел из глубокого сна и специалисты миссии подтвердили, что он работает в штатном режиме.

В течение ближайших двух месяцев ученые будут готовить станцию ​​к пролету 2014 MU69. Активная фаза подготовки будет проходить с 16 августа по 24 декабря. В это время аппарат будет собирать данные о цели и, при необходимости, команда миссии может принять решение о коррекции траектории. Основная стадия исследования начнется за неделю до пролета и закончится через два дня после него.

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