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      Нотр-Дам в Нью-Йорке: в США мужчина хотел поджечь местный собор

      6 Читати новину українською
      В Нью-Йорке мужчина хотел поджечь местный собор
      В Нью-Йорке мужчина хотел поджечь местный собор / Фото из открытых источников

      В Нью-Йорке 17 апреля произошла довольно безумная история: полиция задержала некоего местного деятеля, который, видимо, собирался сжечь главный городской собор.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Безумый мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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      Он рассказал, что по данным с камер видеонаблюдения, этот мужчина остановился неподалеку готического собора Святого Патрика, достал из машины две канистры с бензином и отправился прямо в эту церковь.

      На входе охранник ему сказал, что с большими предметами внутрь нельзя. И только потом понял, что это не просто предметы, а канисты с бензином. Охранник задержал посетителя и вызвал полицию, которая провела обыск. В 37-летнего визитера нашли специальную жидкость для разведения костров и несколько зажигалок,
      – сказал Яковина.

      По его словам, поскольку это произошло сразу после пожара в парижском соборе Нотр-Дам, мужчину задержали и отправили в участок. По мнению следователей, он собирался поджечь главную церковь Нью-Йорка.

      Собор Святого Патрика в Нью-Йорке и Нотр-Дам в Париже: фото сравнения

      Яковина добавил, что задержанный говорит, что просто собирался пронести через собор канистры на другую улицу, там у него стояла машина, в которой кончился бензин. На самом деле, в его машине бензин был, поэтому его действия выглядят еще более подозрительными.

      Что известно о пожаре в Нотр-Дам де Пари?Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают из-за витражей. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробито большую дыру в потолке. В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.

      Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорания связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" из Иваном Яковиной за 19 апреля 2019 года:

       

      blog_ava
      Дебаты Зеленского и Порошенко: полное видео
      19 апреля
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      Теги: Видеоблоги Нью-Йорк Пожар Новости США Пожар в Нотр-Даме
      Источник: 24 канал
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