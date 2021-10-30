Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 30 октября:
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Польша обвинила Украину в дискриминации поляков: в украинском МИД возразили
Источник: Dziennik.pl
Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации. Речь идет об ущемлении свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.
В польском МИД заявили, что польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи. Также отметил, что людей побуждают эмигрировать такие факторы:
- социально-экономическая ситуация – молодежь едет в Польшу, где получает карту поляка, которая дает им доступ к обучению и побуждает подавать документы на получение польского гражданства;
- пандемия COVID-19 – Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от коронавируса, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают;
- неблагоприятный для них закон о языке;
- прославление людей, связанных с Волынской трагедией;
- остановка эксгумации польских жертв;
- отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.
Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова,
– сказал Шинковский вель Сенк.
Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.
Украина категорически отвергает обвинения Польши в якобы "дискриминации" поляков
В украинском МИД заверили, что такие утверждения являются некорректными. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что использование Польшей подобных утверждений вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.
Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу,
– отметил Николенко.
В нашем МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.
Американский ракетный эсминец отправился в Черное море
Источник: твиттер Шестого флота ВМС США
Ракетный эсминец USS Porter отправился в акваторию Черного моря. В ВМС США пояснили, что эсминец будет действовать вместе с силами НАТО и странами-партнерами Альянса.
USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море для работы с НАТО и союзниками и партнерами в регионе,
– заявили в Шестом флоте ВМС США.
Кстати, ранее Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность и стабилизировать регион. Министр отметил, что Россия не пойдет на эскалацию, если уверена в решимости стороны противника.
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Еще 7 областей в красной зоне, люди стоят в очередях на вакцинацию
Источник: 24 канал
На фоне ухудшения эпидемической ситуации в семи областях Украины ужесточились карантинные ограничения. С полуночи 30 октября в красную зону внесли:
- Житомирскую;
- Ивано-Франковскую;
- Киевскую;
- Луганскую;
- Львовскую;
- Хмельницкую;
- Черниговскую области.
Более того, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в красную зону могут войти еще больше регионов Украины.
Ограничения "красного" уровня предусматривают запрещение работы кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведений культуры, проведения массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Однако избежать ограничений можно, если 100% посетителей и персонала или организаторов мероприятий вакцинированы двумя дозами.
- местные жители заблокировали медиков в центре вакцинации после его закрытия. Граждане требовали продолжать делать прививки всем, кто оставался стоять в очереди;
- люди рассказали местным СМИ, что скандал возник из-за преждевременного окончания вакцины;
- конфликт удалось уладить благодаря вмешательству сотрудников полиции.
Кроме того, в Киеве люди за три дня до введения красной зоны карантина начали массово идти на вакцинацию. По состоянию на 30 октября, очереди до сих пор длинные, есть конфликты.