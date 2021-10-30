Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 30 октября:

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Польша обвинила Украину в дискриминации поляков: в украинском МИД возразили

Источник: Dziennik.pl

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации. Речь идет об ущемлении свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

В польском МИД заявили, что польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи. Также отметил, что людей побуждают эмигрировать такие факторы:

социально-экономическая ситуация – молодежь едет в Польшу, где получает карту поляка, которая дает им доступ к обучению и побуждает подавать документы на получение польского гражданства;

пандемия COVID-19 – Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от коронавируса, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают;

неблагоприятный для них закон о языке;

прославление людей, связанных с Волынской трагедией;

остановка эксгумации польских жертв;

отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова,

– сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.

Украина категорически отвергает обвинения Польши в якобы "дискриминации" поляков

В украинском МИД заверили, что такие утверждения являются некорректными. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что использование Польшей подобных утверждений вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу,

– отметил Николенко.

В нашем МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Американский ракетный эсминец отправился в Черное море

Источник: твиттер Шестого флота ВМС США

Ракетный эсминец USS Porter отправился в акваторию Черного моря. В ВМС США пояснили, что эсминец будет действовать вместе с силами НАТО и странами-партнерами Альянса.

USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море для работы с НАТО и союзниками и партнерами в регионе,

– заявили в Шестом флоте ВМС США.

Кстати, ранее Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность и стабилизировать регион. Министр отметил, что Россия не пойдет на эскалацию, если уверена в решимости стороны противника.

Обратите внимание! В Национальном центре управления обороной России заявили, что российские военные начали следить за действиями эсминца США, который вошел в Черное море 30 октября.

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Еще 7 областей в красной зоне, люди стоят в очередях на вакцинацию

Источник: 24 канал

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в семи областях Украины ужесточились карантинные ограничения. С полуночи 30 октября в красную зону внесли:

Житомирскую;

Ивано-Франковскую;

Киевскую;

Луганскую;

Львовскую;

Хмельницкую;

Черниговскую области.

Более того, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в красную зону могут войти еще больше регионов Украины.

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрещение работы кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведений культуры, проведения массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Однако избежать ограничений можно, если 100% посетителей и персонала или организаторов мероприятий вакцинированы двумя дозами.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала Накануне введения красной зоны люди стояли в очередях, чтобы вакцинироваться. В частности в Ивано-Франковске:

местные жители заблокировали медиков в центре вакцинации после его закрытия. Граждане требовали продолжать делать прививки всем, кто оставался стоять в очереди;

люди рассказали местным СМИ, что скандал возник из-за преждевременного окончания вакцины;

конфликт удалось уладить благодаря вмешательству сотрудников полиции.

Кроме того, в Киеве люди за три дня до введения красной зоны карантина начали массово идти на вакцинацию. По состоянию на 30 октября, очереди до сих пор длинные, есть конфликты.