Все НАТО – в Крымской платформе, Украина вывезла людей из Кабула: главные новости 21 августа
Источник:24 канал
Последняя страна НАТО подтвердила участие в Крымской платформе. Украинский самолет снова эвакуировал людей из Кабула. Владимир Зеленский подписал санкции против Игоря Гужвы и Анатолия Шария. Испания не пустила военный корабль России в свой порт. А на Закарпатье произошел взрыв на автозаправке. Таковы были главные новости субботы, 21 августа.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Страны НАТО присоединились к Крымской платформе
Источник: фейсбук Дмитрия Кулебы
Все 30 стран НАТО подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.
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Последним государством, присоединившимся к инициативе, стала Албания. Еще накануне ее участие в саммите было под вопросом. Кто представит Албанию на саммите, пока неизвестно.Заметьте! За считанные дни до саммита одна страна неожиданно отказалась от участия в Крымской платформе. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это произошло из-за давления со стороны России.
Крымская платформа: последние новости
- Крымскую платформу в 2020 году инициировал Владимир Зеленский. Это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова.
- Первый саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- Всего в мероприятии примут участие 45 стран.
- Перед мероприятием страна-оккупант ввела санкции против ряда украинских политиков и дипломатов. Среди них – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.
Украина эвакуировала людей из Кабула
Источник: Генштаб ВСУ
Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуировал людей из Кабула.
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Он покинул территорию Афганистана и утром находился в Пакистане – в аэропорту Исламабада. Пока неизвестно, сколько людей эвакуировали и когда именно они вернутся в Украину.
В ВСУ отметили, что самолет находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией вывоза из Афганистана как украинцев, так и иностранцев.К слову, Украина уже совершила эвакуационный рейс из Кабула 16 августа. На борту находились 8 украинцев и 72 представителя других государств. В МИД объяснили: не все, кто хотели покинуть захваченную талибами страну, могли добраться до аэропорта.
Что сейчас происходит в Афганистане
- 15 августа талибы захватили Кабул и объявили об установлении контроля над Афганистаном. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
- С тех пор люди пробуют массово покинуть Афганистан. Из-за этого в аэропорту Кабула царит хаос.
- В то же время боевики объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- Они объявили всеобщую амнистию для чиновников, однако СМИ пишут о большой угрозе для бывших представителей власти и людей, сотрудничавших с НАТО и США.
Зеленский подписал санкции против Гужвы и Шария
Источник: Офис Президента
Владимир Зеленский подписал санкции, введенные против пророссийского блогера Анатолия Шария и главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, еще 20 августа. Произошло это сразу после заседания СНБО.
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Кроме Гужвы и Шария, под ограничения попали
- жена Шария – Ольга;
- Анна Солнцева, Любовь Лукашина и Алла Бондаренко;
- компания "Ласмак", которая владеет медийными ресурсами, касательными к Гужве;
- "Маджери"и "Смарт медиа сеть".
Заседание СНБО: главное
- Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны провели в Киеве 20 августа. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на повестке дня было несколько вопросов.
- В итоге ввели санкции против нардепа Андрея Деркача и круга людей, которые ранее попали под ограничения США.
- Предприятие "Черкассыгаз" решили вернуть в государственную собственность. Данилов подчеркнул, что государство потеряло его из-за мошеннических манипуляций.
- На заседании также обсудили введение национальной системы устойчивости.
Испания не пустила корабль России
Источник: ТАСС
В Испании не разрешили российским эсминцу "Вице-адмирал Кулаков" и спасательному буксирному судну "Алтай" зайти в порт города Сеута.
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Реакция России на недопуск своих кораблей
В российском министерстве иностранных дел заявили, что решение Испании не допустить в порт корабли военно-морских сил России якобы противоречит декларации о стратегическом партнерстве.
Утечка сюжета о недопуске кораблей России в порт Сеута, похоже, демонстрирует равнение Мадрида на русофобское крыло НАТО,
– заявили в МИД России.
Почему Испания не впустила суда
Россия направила просьбу о входе судов в порт еще в начале лета. Корабли должны были остановиться на дозаправку и техническое обслуживание. Однако испанский МИД попросил предоставить информацию о маршруте и цели плавания. Москва не ответила, поэтому Мадрид не отреагировал на просьбу на заход в порт.Справка. Ранее российские суда останавливались в Сеуте довольно часто. Это вызвало возмущение союзников Испании в НАТО и Евросоюзе. Европарламент просил испанское правительство объяснить, насколько такое сотрудничество с россиянами согласуется с санкциями ЕС.
Взрыв на заправке на Закарпатье
Источник: ГСЧС
В Хусте на одной из автозаправочных станций произошел взрыв газовоздушной смеси. Сообщение об инциденте поступило к спасателям в 11:15.
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Есть пострадавшие в результате взрыва
После взрыва возгорания не произошло. Однако пострадавших все же избежать не удалось. В больницу госпитализировали 2 человек. На месте работали правоохранительные органы. Следователи устанавливают, что повлекло взрыв.
Проводят расследование относительно причин аварии / Фото ГСЧС