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"Нужен жесткий ответ": Климкин призвал усилить давление на Россию и назвал действенные варианты

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Климкин предложил усилить давление на Россию
Климкин предложил усилить давление на Россию / Фото из открытых источников

После отравления экс-шпиона Скрипаля в Великобритании Запад должен был увидеть, что для России не существует "красных линий" и усилить давление на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Deutsche Welle.

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"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированном ответе. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества — а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества — Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужен жесткий ответ на угрозу России", — подчеркнул дипломат .

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, в киберотрасли и в других сферах,
— подчеркнул Климкин.

Также действенным Климкин считает бойкот Чемпионата мира по футболу, который состоится летом в России.

"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, поэтому многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", — убежден министр.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Теги: Новости Украины Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Павел Климкин Санкции
Источник: 24 Канал
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