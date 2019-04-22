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      Александр Гаврутенко

      О голосовании не "за", а "против": чем это может обернуться для Украины?

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      За кого или против кого голосовали украинцы?
      За кого или против кого голосовали украинцы? / Getty images

      Вернее, очень даже работает, если единственная задача выборов – это делигитимизировать, устранить кого-то от власти. В таком случае формально, законно президентом становиться человек, за которого не голосовали – единственная его функция была олицетворить протест, и направить весь поток голосования "против" в свою пользу. Отсюда и виртуальный, синтетический образ.

      Также отсюда минимум персонального участия, полное отсутствие смыслов, видений будущего, планов развития, понимания функций и задач, как самого института президента, так и государства в целом.

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      "Математика больших чисел" сработала уже в первом туре, где голосование "за" показало ничтожный реальный вес наших основных политических игроков, и я бы смело и без сожаления списывал их с нашей политической арены. В то же время первый тур имел своего кандидата "против". И вес поддержки такого кандидата реально оценить невозможно, ведь его итоговые 30% – это был целиком и полностью антиистеблишментский протест, протест против всей старой политической элиты, но точно не голосование "за", как в случае с другими кандидатами.

      18% голосов "за" с первого тура, плюс 6-7% "против" бессодержательного виртуального оппонента – это результат Порошенко во втором туре (24-25%). В то же время все 73% за минусом возможно очень незначительного числа людей с ближнего окружения – это голоса "против" представителя старой элиты, но точно не "за" Зеленского как реального политического субъекта. Уверен, любой, кто во втором туре поставил галочку в первой клеточке бюллетеня, если откровенно, не сможет этого опровергнуть.

      Моя "математика больших чисел" выводит результат второго тура президентской выборов в такие цифры:
      "за" Порошенко – 18%
      "за" Зеленского – 1-2%
      "против" Порошенко – 72-73%
      "против" Зеленского – 7-9%

      Законно ли такое избрание президента? Несомненно. Легитимно, справедливо ли оно? Большой вопрос.

      Как это в дальнейшем для себя принимать? Какие это несет стране дополнительные риски?

      Единственное понятно, что в стране сформирован колоссальный политический вакуум в размере 80-85%. Этот вакуум может заполнить либо новоизбранный виртуальный президент, и тогда конец любой демократии, либо же наше общество начнет формировать новый качественный политический класс и все же сохранит для себя перспективы развития.

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      Автор: Александр Гаврутенко
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Публикации
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