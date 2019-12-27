О пожаре в Одессе: какие выводы надо сделать украинцам

Я все это время не мог ни слова написать о пожаре на Троицкой. Смесь страха и гнева, которые, наверное, почувствовал в эти дни каждый одессит, сложно облекается в слова.

Отдельно ужасно то, что Одесса начинает привыкать к таким новостям. Не выносит волной гнева тех, кто это допустил. Не закатывает рукава и не разбирается сама. Не кричит у каждого столба, что мы с вами наняли на работу людей, при которых в городе за последние два года случилось четыре страшных пожара (гребаный антирекорд!). А принимает мысль, что нам просто не везет.

Важно! Пожар в колледже Одессы: среди погибших опознали директора института НАН Украины

Сложно понять, почему мы – люди, исторически не доверяющие ни одному чиновнику – пожарную безопасность спокойно перекладываем на "ответственных". Довольно очевидно, что ответственных нет. Повода надеяться, что на этот раз инспектор не взял взятку, а действительно прошелся по этажам, нет. В любых точках большого скопления людей, будь то магазин, концертный зал, школа, попросту нет человека, знающего, что делать при серьезном пожаре.

Рассчитывать и тут можно только на себя.

Пожалуйста, позаботьтесь о пожарной безопасности в местах, где вы и ваши дети проводите больше всего времени. Не пользуйтесь электроникой со старыми шнурами. Не перегружайте розетки. Регулярно проверяйте выходы из вашего подъезда, из вашего офиса, из детского сада ваших детей. Купите домой и в машину огнетушитель и регулярно его меняйте. Установите сигнализации. Прочтите, что делать, чтобы не задохнуться дымом – дым убивает быстрее, чем огонь. Научите этому детей.

Пожалуйста, не арендуйте офисы и квартиры у хозяев, которые плюют на пожарную безопасность. А еще лучше – требуйте у них страховку. И у властей требуйте, чтобы страхование недвижимости было обязательным условием введения ее в эксплуатацию. Это гораздо эффективнее защитит нас от халатности, чем любые контролирующие органы.

Обращайте внимание на запасные выходы, лестницы, окна в отелях, где вы останавливаетесь, в детских лагерях и школах, да везде, где вы бываете. Подумайте о том, чтобы ваша входная дверь не только надежно запиралась снаружи, но и легко отпиралась изнутри в случае беды.

Пусть это станет нашей базовой автоматической привычкой. И пусть никогда и никому не пригодится на самом деле.

Автор: Андрей Ставницер

Источник: Facebook

Читайте также: Пожар на Троицкой в Одессе: правительственная комиссия назвала причины