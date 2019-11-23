"Оппоблоковец" Гиганов засветился на Кремль ТВ: в Одессе активисты ярко отреагировали – видео

Депутат Одесского горсовета от "Оппозиционного блока Богдан Гиганов принял участие в пропагандистском шоу "60 минут" на кремлевском телеканале. Ведут эту передачу украинофобы и так называемые журналисты Ольга Скабеева, а также ее муж Евгений Попов.

Эфир с участием украинского политика состоялся 22 ноября. Темой передачи традиционно стали Украина и США. Сначала гости, как и обычно, закрывали друг другу рты, а потом слово дали Богдану Гиганову. Украинский политик со своей стороны заявил, что в 2014 году европартнеры "развели Украину и привели ее к тому состоянию, в котором она находится сегодня".

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Украина до 2013 года и нынешняя – абсолютно разные государства, у нас сейчас – абсолютно нищие люди, и сегодня за американские доллары принимают непопулярные законы. Сегодня на нашей земле две сверхдержавы решают свои вопросы, а у нас скоро и земли не останется, потому что ее продадут,

– подчеркнул во время пропагандистского эфире "оппоблоковец".

Депутат Одесского горсовета Гиганов принял участие в пропагандистском шоу "60 минут"

Также он заявил, что усиление украинской армии происходит "ценой потери территорий". Правда, в этот момент его перебила Скабеева. Пропагандистка начала бросать упреки в сторону украинской армии. В частности, она использовала известный вброс об одном танке, который произвела Украина чуть ли не за все годы независимости. Спич Скабеевой сопровождался хохотом в зале.

Также в передаче упомянули о барельефе советскому маршалу Жукову, и о тех событиях, которые были после: разрушении памятной доски Игорю Иванову (по мнению пропагандистов, Иванов стал первой жертвой массовых столкновений в мае 2014-го, – 24 канал) и сожжение цветов и портретов на Куликовом поле. Участники передачи сошлись во мнении, что одесских патриотов нужно судить.

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Пропагандистская передача "60 минут" с участием одесского "оппоблоковца" Гиганова: смотрите видео

На передачу "60 минут" с участием Гиганова уже отреагировали одесские активисты. Так, они принесли под его офис траурный венок. Также здание разрисовали различными надписями, среди которых можно увидеть – "Штаб сепаратистов", "Россия – враг", "Вон из Украины".



Активисты расписали офис Гиганова после его выступления на Кремль ТВ

Интересно, что происходило это на глазах у самого Гиганова.

К слову, на критику относительно его участия в шоу пропагандистов политик отреагировал неоднозначно и с использованием ненормативной лексики.

Хватит учить меня жить! Идите в ж**у!!! Зае**ли! Мы живем в правом государстве. Посещение СМИ других стран законы Украины не запрещают. Антиукраинские высказывания с моей стороны не звучали, поэтому я – до мозга костей проукраинский! Но в отличие от вас, горлопанов, я вижу Украину мирной и процветающей! Помню и уважает свою историю! И таких, как я, – миллионы. Если правоохранители хотят со мной пообщаться на эту тему, всегда открыт,

– отметил Гиганов.

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Ранее Гиганов опубликовал сообщение, в котором рассказывал, что за демонтаж Жукову будет вынужден "принять предложение" и прокомментировать эту ситуацию в "СМИ других стран". Также он обзывал активистов, которые разрисовывали барельефы советскому военачальнику.

Недавно в эфире пропагандистского телеканала выступал и нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Как пояснил он, это необходимо было сделать, чтобы "донести гражданам России прямую позицию украинского народа по созданию и выполнению всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях". Во время своего выступления "слуга народа" прокомментировал критику частью украинцев формулы Штайнмайера. По его словам, эту ситуацию "вбросили в общество радикально настроенные националисты, политика которых заключается в раздорах, в войне". Но такие заявления Шевченко в пропагандистском эфире вызвали возмущение в украинском обществе.