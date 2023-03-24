Ордер должен быть еще тогда, когда Путин убил 80 детей: самое важное из разговора с Даниловым

Решение МУС станет поворотным не только для главы Кремля, но и его ближайшего окружения. В 123 странах Владимиру Путину грозит арест.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Самые главные и резонансные заявления – читайте в этом материале.

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Ордер Путину – неожиданность для России

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. По словам Алексея Данилова, это стало неожиданностью для России, а МУС должен был сделать такой ход еще 9 лет назад.

Я бы очень хотел, чтобы это произошло еще летом 2014 года, когда по прямому указанию Путина был сбит самолет MH17, на борту которого погибли 80 детей, из них – 3 младенца,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Впрочем, он назвал ордер кремлевскому диктатору поворотным моментом. Он также станет вызовом так называемым российским "элитам" и бизнесу. А мировое сообщество уже не отпустит Путина.

"Путин обязательно окажется на скамье подсудимых. Это неизбежно", – подчеркнул Данилов.

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Пытка, а не спасение от россиян

Отметим, что ордер вместе с Путиным получила и российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Обоих подозревают в незаконной принудительной депортации детей с территории Украины в Россию. И то, как относятся к несовершеннолетним – шокирует!

"Каким образом россияне спасали наших детей – это же пытка, а не спасение", – прокомментировал секретарь СНБО.

Так, 21 марта Украине удалось вернуть 15 несовершеннолетних. Один из них рассказал об отношении россиян: избивали палками тех, кто поддерживал Украину и запугивали интернатом.

У меня руки трясутся, когда я услышал – их (русских – 24 Канал) душить надо. Уничтожать всех ворвавшихся сюда мерзавцев

– эмоционально отреагировал Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что каждый ребенок вернется домой, а преступники будут наказаны. Но это трудный процесс. Так, по состоянию на 23 марта 2023 года депортировано более 16 тысяч несовершеннолетних. Вернуть удалось всего 308 человек.

Венгрия должна выйти из Римского устава

Ордер от МУС предполагает, что арестовать главу Кремля может любая страна, ратифицировавшая Римский устав. Украина до сих пор этого не сделала. Алексей Данилов назвал определенные процессы, которые помешали этому.

Поскольку с 2014 года на территории Украины происходят военные действия, существовали определенные оговорки, будут ли те или иные воины подпадать под действия Римского устава,

– отметил он.

Однако сейчас украинская сторона занимается этим вопросом. А пока Венгрия, ратифицировавшая Римский устав и обязанная арестовать Путина, если тот приедет в страну, отказалась это делать. Мол, это приведет к эскалации конфликта. Данилов подчеркнул двойные стандарты в данной ситуации и радикальное решение для Венгрии.

"Если Венгрия считает, что она не является членом Римского устава, то она должна оттуда выйти и не делать двойные стандарты. Потому что все законы одинаковы для всех стран", – сказал он.

В Китае вопрос о Путине решен

Визит Си Цзиньпина в Россию тоже стал темой обсуждения №1. Ведь его результат мог оказать значительное влияние на дальнейшие события в Украине. В частности, был важный вопрос, согласится ли Китай поставлять оружие России. В интервью Алексей Данилов заверил, что нет. Более того, он подчеркнул, что непосредственно и Си Цзиньпин присматривается, кто может стать преемником главы бункера и стать дешевым и выгодным партнером для Китая.

Я думаю, для китайцев вопрос о Путине решен и в нем поставлена точка,

– сказал чиновник.

По его мнению, рассматриваются две кандидатуры: сын Николая Патрушева Дмитрий и Михаил Мишустин. У последнего достаточно большие перспективы стать преемником Путина с легкой руки Китая.

Ядерный шантаж поддерживает не только Путин

Еще одной краеугольной проблемой обсуждения стал вопрос по ЗАЭС. МАГАТЭ заявило, что больше не рассматривает создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. А Рафаэль Гросси считает, что это доставит дополнительные сложности. Вместо этого Алексей Данилов привел яркий пример – оккупанты уже поставили тяжелое оружие в залах с реакторами и не надо угадывать, к чему это может привести.

Я не могу смотреть на ваши реверансы России. Не пойму, на что они рассчитывают? Что мы согласимся отдать россиянам атомную станцию, чтобы мы потом несли ответственность за то, что они там будут делать? Это полный абсурд,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он призвал международную организацию не молчать и действовать по законам.

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