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      Алексей Чибисов

      Останні штрихи: за кілька днів до "виборів" на Донбасі масово затримують місцевих бойовиків

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      "Вибори" у псевореспубліках проводитимуть під погрозами
      "Вибори" у псевореспубліках проводитимуть під погрозами / Politeka.net

      Як на "референдумі" та минулих "виборах", окупанти збираються відкривати зовсім не всі дільниці, а тільки меншу їх частку. Хочуть використати просту технологію: зменшити площу для уявного збільшення кількості людей.

      Картинка обіцяє бути знатною – завезені бюджетники, озброєні охоронці, "наглядачі" з Абхазії та тисячі мешканців "ДНР" та "ЛНР", які прийшли не стільки щоб проголосувати, скільки за халявою.

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      На окупованій Луганщині терористи обіцяють підкуповувати людей безкоштовним поповненням номеру "Лугакому" на 100 рублів, на Донеччині – безпрограшні лотереї. І там, і там, звісно, торгуватимуть дешевими у порівнянні із місцевими ринковими цінами продуктами. Словом, до організації псевдовиборів підійшли серйозно, щоб пенсіонери ще довго розповідали про те, як "все місто прийшло".

      Від Пушиліна, навіть, у натовп на кожній дільниці поставлять кілька людей, які гучно обговорюватимуть, як вони підтримують "єдиного проросійського кандидата" Дениса Володимировича. Скоріш за все, в такий саме спосіб намагатимуться додати зайвих відсотків й Пасічнику.

      Втім, до подібної імітації прибігли лише з однією метою: показати людям, що цим двом лідерам дійсно довіряють інші. Адже перемогу їм і без того намалюють, однак є хоча б мінімальна необхідність у тому, щоб мешканці "ДНР" та "ЛНР" вірили у підтримку своїх ватажків.

      До того ж, якщо людина усвідомлює, що її думка відрізняється від більшості, вона нікому та ніколи про це не скаже – надто це небезпечно на окупованих територіях. То ж росіяни воліють отримати суспільство, де всі "проголосували" за потрібних їм кандидатів.

      Саме через це ніякі провокації на виборчих ділянках 11 листопада більш ніж небажані. А з огляду на те, що найбільш ненадійний пласт мешканців "ДНР" – місцеві бойовики – ненавидять Пушиліна всіма фібрами душі, ФСБшникам доводиться потіти. Ті, хто взяли у руки зброю у 2014-му, без проблем здатні вбити когось заради зриву виборів, можуть взагалі захопити ділянку чи піднести ще якийсь сюрприз росіянам.

      Їм нема чого втрачати, у них немає героїв, окрім Стрєлкова та "Мотороли", а МММник для них залишається біленьким комірцем, який заробляв махінаціями, доки вони рубали пласти із вугіллям, а коли вони були на передовій, Пушилін відсиджувався у Ростові.

      І тепер ця людина претендує на місце Захарченка? Той, принаймні, був на фронті, а кандидат навіть під час кампанії на передову не виїжджав. Отже, до нового ставленика Кремля на Донеччині ставляться, як до "лайна". Через це чимало терористів відкрито висловлювались щодо необхідності відміни "виборів". Робили це у притаманний для себе спосіб, із матами та погрозами. За що й отримали.

      Вже кілька днів працівники так званого "МДБ" збиваються з ніг, затримуючи можливих бунтівників по всіх ділянках на передовій та у місцях дислокації підрозділів.

      Під репресії росіяни не припадають лише через те, що їм у разі непокори загрожує звільнення з армії із всіма випливаючими – поверненням додому у злиденність, із іпотекою та завжди незадоволеною жінкою – вони виконуватимуть наказ командирів. Тож, посадять всіх. Напевно, й випустять, але лише після "виборів". Спочатку треба створити картинку.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации война
      Источник: 24 Канал
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