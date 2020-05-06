От кого Тимошенко получила почти 150 миллионов компенсации: версии журналистки-расследователя

О происхождении 150 миллионов гривен компенсации Юлии Тимошенко и последствиях приостановления медицинской реформы в Украине – в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказали заместитель экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун Максим Ковтонюк и журналистка-расследователь Татьяна Козырева.

Журналістка Тетяна Козирєва в ефірі 24 каналу зазначила, що Юлія Тимошенко використала максимальну кількість способів, щоб приховати джерело коштів, які вона задекларувала. З того, що вона написала у своїй декларації, є кілька ключових пунктів, на які варто звернути увагу.

До теми Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за політичні репресії

Політикиня вказала, що отримала грошову компенсацію збитку від резидента США на стадії досудового врегулювання. За словами журналістки, комбінація слів "досудове врегулювання" дає Тимошенко можливість уникнути ідентифікації в судовому реєстрі. Адже в ньому легко знайти документи, які можуть пролити світло на будь-які позови.

Що відомо про зміни в декларації Тимошенко?Юлія Тимошенко внесла зміни до своєї декларації, і вказала понад 148 мільйонів гривень. Зазначено, що вона отримала від резидента США на стадії досудового врегулювання компенсацію шкоди, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років.



Ці гроші вона отримала від американської юридичної компанії Reid,Collins,Tsai LLP. Сама Тимошенко відмовилась пояснити, хто саме заплатив цю суму, і чому ця особа є резидентом США, не повідомила й куди витратить ці гроші.

Тетяна Козирєва відзначила, що згідно з судовим реєстром, вона судилася у 2011 році, а у 2015 році всі позови були закриті. Тобто, фактично нічого не відбувалося протягом останніх 5 років.

"Формулювання "досудове врегулювання" дає можливість обом сторонам уникнути ідентифікації в цьому реєстрі. Відповідно, ніяких документів не буде опубліковано: ні рішення суду, ні позови", – пояснила журналістка.



Тетяна Козирєва / Фото "Детектор медіа"

Журналістка розповіла, що Юлія Тимошенко вказала: політичні репресії щодо неї відбувалися в 2011-2014 роках, тобто, з боку четвертого президента Віктора Януковича.

Також необхідно звернути увагу на формулювання "досудове врегулювання з резидентом США". За її словами, в цей часовий проміжок, вказаний політикинею, вона могла комунікувати з такими резидентами США. Перше: Пол Манафорт – колишній лобіст Януковича, який брав активну участь, щоб на міжнародній арені виправдати посадку Юлії Тимошенко в Україні, "відбілити" таке рішення української судової системи.

У реєстрі є один з позовів Тимошенко проти Дмитра Фірташа, Семена Могилевича і, зокрема, Пола Манафорта. Це є американський резидент, який підпадає під цей опис, під підозру, яку залишила нам Юлія Володимирівна,

– відзначила журналістка.



Пол Манафорт / Фото "Європейська правда"

Вона додала, що другий фігурант, який підпадає під опис Тимошенко, тобто, "резидент США, який залучений в політичні репресії 2011–2014 року", американська юридична компанія, яка у 2010–2011 роках проводила аудит про діяльність Тимошенко, зокрема, й про газові контракти, за які її було засуджено в Україні.

"Аудит проводили 2 компанії. Одна з них – Tout Cacheris, інша – Akin Gump. Ці 2 компанії отримали від уряду Азарова 10 мільйонів доларів за проведення аудиту уряду Тимошенко", – пояснила Тетяна Козирєва.

Зверніть увагу. У 2011 році Генпрокуратура звинуватила Юлію Тимошенко в перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

На думку журналістки, третій фігурант з американського боку, з яким могла судитися Юлія Тимошенко, це компанія Skadden. Це американська компанія, яка взялася "відбілювати" судове рішення по аудиту, які провели вище згадані компанії.

За її словами, Skadden зараз теж фігурує в чималій кількості скандалів з американської точки зору. Багато американських журналістів висвітлювали діяльність компанії на території України. Зокрема, є чимало розслідувань з приводу того, що Skadden не декларували свою діяльність як лобістську в Україні.

Довідка. Компанія Akin Gump, яка проводила аудит Тимошенко, є офіційним лобістом Ріната Ахметова в Америці.

Також Тетяна Козирєва розповіла, що одна з компаній, яка проводила аудит Тимошенко, була юристом партії Дональда Трампа. І ця юридична компанія захищала деяких представників з адміністрації Трампа, які потрапили під розслідування Роберта Мюллера.

Крім цього, ця компанія жодним чином не декларувала свою діяльність у ФАРА, реєстрі лобістів в США. Журналістка пояснила, що кожна юридична чи лобістська компанія, яка представляє інтереси закордонних представників, має реєструвати саме на сайті міністерства юстиції Сполучених штатів. Тож це є порушенням американського законодавства.

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На думку Тетяни Козирєвої, що справу прибутку Тимошенко мало б перевірити не лише НАЗК, а й фінансовий моніторинг. Тому що якщо з американського рахунку кошти прийшли на українські рахунки Власенка і Тимошенко, це мало б цікавити Фінмоніторинг не тільки України, а й США. Ці підозрілі транзакції могли б стати початком розслідування, зокрема, і ФБР.

Про призупинення медичної реформи

З 1 червня МОЗ планує змінювати фінансування медичних закладів. Це зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня. Колишній заступник виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Павло Ковтонюк вважає, що політики реагують на медійні приводи, а не на факти, які відбуваються з технічного боку реалізації змін у реформі.



Павло Ковтонюк / Фото Міністерство охорони здоров'я

За його словами, медицина – одна з найбільш політичних тем у будь-якій країні й завжди була пов'язана з політикою.

Я пам'ятаю тактику ОПЗЖ під час впровадження першого етапу реформи. У них були свої мажоритарні округи. Наприклад, у Харківській області в місті Лозова до останнього не хотіли готуватись до реформи й нічого не зробили, у надії на те, що її не буде,

— зазначив Павло Ковтонюк.

Він також зазначив, що проблеми з COVID-19 не пов'язані з медичною реформою. На його думку, багато лікарів заражаються тому, що пацієнти потрапляють переважно в ті лікарні, які не визначені для лікування коронавірусу.

Детальніше про значну кількість медиків, хворих на COVID-19 – читайте тут.