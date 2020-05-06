Почему больницы выступали против изменений в медреформе: объяснение экс-заместителя Супрун

Министерство здравоохранения с 1 июня планирует менять финансирование медицинских учреждений. Это останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля. Бывший заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Павел Ковтонюк считает, что политики реагируют на медийные поводы, а не на факты, которые происходят с технической стороны реализации

Сейчас некоторые больницы не готовились к реформе, поэтому руководство выступает против изменений в медицинской системе. Об этом Ковтонюк сказал в программе "Что это было?" на 24 канале.

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По его словам, это происходит потому, что медицина – одна из самых политических тем в любой стране и всегда была связана с политикой.

Я помню тактику ОПЗЖ при внедрении первого этапа реформы. У них были свои мажоритарные округа. Например, в Харьковской области в городе Лозовая до последнего не хотели готовиться к реформе и ничего не сделали, в надежде на то, что ее не будет,

– отметил Ковтонюк.

Он отметил, что на Харьковщине все происходило по команде депутата Мураева. Когда началась реформа, все остались без денег, потому что никто не был к этому готов.

"Они думали, что они пошантажируют правительство, выйдут на протесты и им дадут деньги. Но эта игра в то, что мы до последнего будем верить – это уже проверенная тактика и сейчас она есть", – считает Ковтонюк.

Он также привел в пример больницу, которая не готовилась к медреформе – Черниговская туберкулезная больница, где на 900 пациентов, 100 врачей. После реформы она оказалась в затруднительном финансовом положении.

Что известно о вероятной отмене медреформы?Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Это, соответственно, останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля.



Экс-заступница Ульяны Супрун Ольга Стефанишина заявила, что остановка реформы вернет украинцев в прошлое и мы дальше будем платить взятки за медицинские услуги. Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.

Экс-заступник Супрун Ковтонюк также добавил, что основная проблема не только в материальном обеспечении больниц, но и в эффективной организации постепенных изменений в медицине.