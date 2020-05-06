Чому лікарні виступали проти змін у медреформі: пояснення ексзаступника Супрун

Міністерство охорони здоров'я з 1 червня планує змінювати фінансування медичних закладів. Це зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня. Колишній заступник виконувачки обов'язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун Павло Ковтонюк вважає, що політики реагують на медійні приводи, а не на факти, які відбуваються з технічного боку реалізації змін у реформі.

Зараз деякі лікарні не готувалися до реформи, тому керівництво виступає проти змін у медичній системі. Про це Ковтонюк сказав у програмі "Що це було?" на 24 каналі.

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За його словами, це відбувається через те, що медицина – одна з найбільш політичних тем у будь-якій країні й завжди була пов'язана з політикою.

Я пам'ятаю тактику ОПЗЖ під час впровадження першого етапу реформи. У них були свої мажоритарні округи. Наприклад, у Харківській області в місті Лозова до останнього не хотіли готуватись до реформи й нічого не зробили, у надії на те, що її не буде,

— зазначив Ковтонюк.

Він наголосив, що на Харківщині все відбувалось за командою депутата Мураєва. Коли почалася реформа, усі залишились без грошей, бо ніхто не був до цього готовий.

"Вони думали, що вони пошантажують уряд, вийдуть на протести і їм дадуть гроші. Але ця гра в те, що ми до останнього будемо вірити – це вже перевірена тактика й зараз вона є", – вважає Ковтонюк.

Він також навів у приклад лікарню, які не готувалась до медреформи – Чернігівська туберкульозна лікарня, де на 900 пацієнтів є 100 лікарів. Після реформи вона опинилася в скрутному фінансовому становищі.

Що відомо про ймовірне скасування медреформи?Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Це, відповідно, зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня.



Ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина заявила, що зупинення реформи поверне українців у минуле і ми далі платитимемо хабарі за медичні послуги. Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.

Ексзаступник Супрун Ковтонюк також додав, що основна проблема не лише в матеріальному забезпеченні лікарень, а й в ефективній організації поступових змін у медицині.