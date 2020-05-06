Проблеми з COVID-19 не пов'язані з медичною реформою, – ексзаступник Супрун

У січні ВООЗ оголосила світову пандемію. В Україні був час на те, щоб підготувати лікарні до спалаху коронавірусу. Колишній заступник виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун Павло Ковтонюк вважає, що цей час був використаний неналежним чином.

Проблема не лише в матеріальному забезпеченні, а в організації роботи лікарень. Таку думку Ковтонюк висловив у програмі "Що це було?" на 24 каналі.

До теми Чому лікарні виступали проти змін у медреформі: пояснення ексзаступника Супрун

Він повідомив, що серед європейських країн найбільша кількість лікарів інфіковані COVID-19 саме в Україні. Усі вважали, що це пов'язане з браком індивідуальних засобів захисту, але вони вже є.

"Зв'язку з COVID-19 і медреформою я не бачу, тому що реформа передбачає додаткові кошти. Проблеми з коронавірусом пов'язані не з реформою, а з зовсім іншими речами", – вважає Ковтонюк.

Довідка. За останні 24 години коронавірус виявили ще у 72 медиків. Загалом в Україні вже 2 551 працівник медичної сфери захворів на COVID-19.

Ковтонюк зазначив, що проблема в тому, що хворих людей розміщують у лікарнях, які не обладнані необхідними засобами.

Багато лікарів заражаються тому, що пацієнти потрапляють у більшості випадків у ті лікарні, які не визначені для лікування COVID-19. Загалом є 242 лікарні, визначені урядом, де мали б розміщувати інфікованих пацієнтів на коронавірус,

– наголосив Ковтонюк.

Він зазначив, що подібне відбувається через те, що немає відповідних алгоритмів дій. На його думку, немає також об'єктивної причини, щоб пояснити, чому Україна найменше тестує людей на коронавірус.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу