Поэтому продолжат поддерживать нас в войне с Россией. Видео с поздравлением атташе по вопросам обороны полковника Бриттани Стюарт опубликовало на своей странице Посольство США в Украине.

Американское посольство поздравило Украину с Днем защитников и защитниц

Старшая представительница Министерства обороны отметила, что Штаты поздравляют отважных мужчин и женщин, которые служат и служили для защиты страны. Поэтому их мужество и отвага – это и есть патриотизм.

По словам американской военнослужащей, будущее Украины держится на плечах ее защитников – в безопасности и с процветающей демократией.

Мы отдаем дань уважения храбрым сынам и дочерям, которые отдали свои жизни ради свободы Украины,

– подчеркнула она.

И подчеркнула, что США – вместе с Украиной в борьбе против российской агрессии.

Обратите внимание! День защитника Украины начали отмечать с 2014 года. В августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым переименовал этот праздник в "День защитников и защитниц".

Поздравления США с Днем защитников и защитниц Украины: смотрите видео

Текст публикации Посольства США в Украине

В День защитников и защитниц Украины мы чтим храбрых мужчин и женщин, которые служили и служат, защищая свободу Украины! Соединенные Штаты остаются вашим надежным партнером, и мы будем продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

On Defenders of Ukraine Day, we honor the brave men and women who have served in the defense of Ukraine's freedom. The United States remains your steadfast partner and we will continue to stand with Ukraine in your fight against Russia's aggression.