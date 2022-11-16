Падение российских ракет в Польше: все, что известно об атаке 15 ноября

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о взрыве в населенном пункте Польши, расположенном вблизи границы с Украиной.

В материале 24 канала собрали все, что известно о падении российских ракет, которое произошло во время массированного удара по Украине, в Пшеводове в Грубешевском районе. Рассказываем, что произошло и как на это отреагировали в самой стране, а также во всем мире.

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Ракеты упали вблизи границы с Украиной

Сами сообщения о взрыве поступили около 15:40. Тогда появилась информация о внезапном взрыве трактора, въехавшего на платформу на мостовых весах. Впоследствии уже поступили данные, что взрыв могло вызвать падение российских ракет.



В Польше упали российские ракеты / Фото из телеграм-каналов

Вскоре в сеть выложили видео, на котором можно увидеть место попадания. На ролике видно, что образовалась воронка. Рядом с ний лежит перевернутый трактор. Согласно поступившей ранее информации произошел инцидент на территории фермы, на зерносушилке.

Последствия падения российских ракет в Польше: смотрите видео

Добавим, что село Пшеводов находится в Люблинском воеводстве. Этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями.

Где расположено село Пшеводов, в котором упали ракеты: смотрите на карте

Как на падение ракет отреагировали в Польше

Впоследствии в МИД Польши подтвердили падение ракеты российского производства. Снаряд унес жизни двух мирных жителей. Это стало причиной вызова министром иностранных дел Збигневом Рау посла России для объяснений.

Тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. По его словам, вскоре обнародуют информацию о падении ракеты. В то же время, он призвал не публиковать в сети сообщения, которые еще не получили подтверждения.

В Польше было принято решение привести войска в боевую готовность. Кроме того, Анджей Дуда созвал Совбез, а также настоял на срочной встрече членов НАТО.

Напомним, что согласно 4 статье НАТО предусмотрены консультации. Их будут проводить в случае, если одна из стран-членов объявит об угрозе своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Добавим, что 5 статья подчеркивает: вооруженное нападение на одну из стран Альянса будет считаться вооруженным нападением на всех. Поэтому сейчас проводят тщательное изучение доказательств.

Глава государства также провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. После этого он позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Также президент Польши пообщался с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Реакция Зеленского на падение российских ракет

По словам президента Украины, Россия не ограничится границами только нашего государства. И об этом он неоднократно предупреждал. Он также напомнил, что российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.

Сегодня российские ракеты ударили по Польше по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев,

– сказал он.

Глава государства добавил, что Польша, страны Балтии – только вопрос времени для врага. По его словам, террориста нужно поставить на место. Ведь чем дольше Россия чувствует свою безнаказанность, тем больше угроз будет для тех, куда могут долететь ракеты из страны-агрессора.

Зеленский призвал к действиям. Он подчеркнул, что "этот ракетный удар был нанесен по коллективной безопасности, это очень существенная эскалация".

Что говорят о причастности к удару России

В США озвучили начало расследования падения ракет в Польше. Это отметили как в Белом доме, так и в Госдепе. Вашингтон стремится выяснить, было ли это случайностью, или Россия спланировала атаку по стране-члену НАТО намеренно.

Вскоре лидеры G7 провели экстренное совещание, связанное с упавшими на территории Польши российскими ракетами. После него президент США Джо Байден заявил, что снаряды вряд ли запустили с территории России. Он отметил, что доказательством тому является траектория полета ракет. Но, по словам главы государства, пока еще рано раскрывать все детали, ведь до сих пор продолжается расследование.

Сам президент Польши Анджей Дуда отметил, что нет доказательств того, "кто запустил ракету". В то же время, он предположил, что это мог быть снаряд российского производства. Напомним, что это отмечали также в МИД страны.

Сейчас у нас нет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся расследования. Скорее всего, это была ракета российского производства,

– сказал президент.

Он также в своем заявлении выразил соболезнования семьям двух граждан Польши, погибших от взрыва ракеты. По словам главы государства, она упала в 6 километрах от польско-украинской границы.

Реакция России и пропагандистов

Некоторые пропагандистские СМИ ссылаются на минобороны России. Мол, в ведомстве обвинения называют "открытой провокацией". Более того, оккупанты убеждают, что "никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было". Между тем, Маргарита Симоньян заявила, что "теперь и в Польше появилась своя Белгородская область".

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