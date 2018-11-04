Память активистки Екатерины Гандзюк чтят в городах Украины: фото и видео

Общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой, умерла в воскресенье, 4 ноября, в одной из больниц Киева. Из-за смерти Гандзюк в ряде украинских городов неравнодушные граждане собрались, чтобы почтить память и требовать расследования убийства активистки.

Так, в Киеве акция памяти началась в 19:00 под зданием МВД Украины.

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На митинг пришло несколько сотен человек – участники выложили из лампадок надпись "Ее убили". Количество присутствующих постоянно увеличивается. Во всех городах акции начинаются с минуты молчания.

Акция с требованием расследовать убийство Екатерины Гандзюк в Киеве

Почтили память умершей активистки и в ее родном городе – Херсоне. Как и в других городах, акцию начали с минуты молчания.

Памяти активистки в Херсоне

Несколько десятков активистов со свечами и лампадками собрались в центре Тернополя.

Митинг из-за убийства Екатерины Гандзюк в Тернополе

Харьковские активисты пришли к облуправленb. полиции области. Участники митинга держали в руках плакаты с надписями " Кто заказал убийство Кати Гандзюк?"

Кроме того, акции памяти проходят в Днепре, Житомире, Луцке, Одессе и Полтаве.

Напомним, ранее начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил факт смерти Екатерины Гандзюк. Также он сообщил, что в полиции соответствующее уведомление не поступало, однако после резонанса в соцсетях, правоохранители решили проверить эту информацию. Также Крищенко убеждает, что следственные действия проводят именно полицейские.

Впоследствии в полиции отметили, что по результатам экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "Умышленного убийства" на "Умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и последующую смерть?

31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео