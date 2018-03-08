Паралимпиада-2018: появились фото "нейтральной" формы российских спортсменов

Компания ZA Sport представила форму для российских спортсменов, которые выступят на зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Напомним, что 29 января Международный паралимпийский комитет продолжил отстранение Паралимпийского комитета России. Это лишает сборную России возможности выступить на соревнованиях в Пхёнчхане в 2018 году, однако отдельные российские спортсмены же смогут выступать на играх под нейтральным флагом.

"Комплекты экипировки были подготовлены в кратчайшие сроки: в начале февраля мы подписали контракт с Паралимпийским комитетом России, а уже в середине февраля 2018 года были сформированы готовые комплекты", – говорится в сообщении компании.

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