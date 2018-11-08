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      "Партія Регіонів" повертається з "принципово новим підходом"

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      Чи повернеться на політичну арену "Партія регіонів"
      Чи повернеться на політичну арену "Партія регіонів" / Voanews

      Наука стверджує, що неможливо оживити те, що остаточно вмерло. Але якщо зануритися у містику, то способи підняти з могили трупи знайдуться. Особливо це стосується політичних трупів напередодні виборів — часто можна простежити співпрацю піарників та некромантів.

      Що ми і спостерігаємо зараз, тому що до нас із потойбіччя повертається Партія Регіонів. Так-так, вам не привиділося: до світлого свята Гелоуіну ця політична сила без додаткових костюмів та гриму знову вийшла лякати людей.

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      5 жовтня цього року на офіційному сайті "Партії Регіонів" з'явилося привітання до Дня учителя. Трохи пізніше, 26 жовтня, ще одне привітання – з Днем народження партії. Але того всього ніхто не бачив.

      Бачити почали з 29 жовтня, коли сайт поновив свою роботу, почавши з повідомлення: "Сайт "Партії Регіонів", який майже чотири роки не працював, знову почав функціонувати.

      Це сталося завдяки зусиллям ініціативної групи, що складається з членів "Партії Регіонів", які не вийшли зі складу партії і плекають надію реанімувати цей політичний проект.

      Незабаром відбудуться засідання ініціативних груп в усіх регіонах країни, де будуть вирішуватися організаційні питання подальшого функціонування партії. Зараз запрошуємо всіх, хто втомився від диктату олігархів, від тотальної корупції та безладу в країні, вступати до лав "Партії Регіонів".

      Отак от, "регіонали" шукають нових членів. Бо старі члени порозбігалися, перефарбувалися і зрадили "ідеали "Партії Регіонів". Та не тіште себе ілюзіями, сайт російськомовний, і цитату мені довелося перекладати державною мовою. У мовній політиці змін, як бачимо, нема.

      Першого листопада ініціативна група "регіоналів" зібралася в Києві. Є відео, де 12-теро людей сидять за круглим столом.

      Хто ці люди – невідомо, жодних імен. Але є промова. Текст докладений до відео російською мовою, але голова (чи просто той, хто програв в карти) з папірця зачитав той самий текст українською.

      Члени реанімованої політичної сили проголосили таке:

      "Ми єдина в Україні політична сила, у якої не буде маріонеткового керівництва, посадженого зверху спонсорами! Ми перші в історії, хто буде вибирати своїх лідерів унікальним і справді демократичним шляхом – онлайн-голосуванням за кандидатури, які запропонують регіональні осередки. Це принципово новий підхід в історії української демократії!

      "Звичайно, нам важко, тому що ми не беремо грошей ні у Кремля, ні у Банкової, ні в олігархів, які у будь-якому випадку, зраджують потім наші інтереси на догоду своїм бізнес-інтересам. Але ми впораємося! Нас вже кілька тисяч і наші ряди ростуть", – також зазначили регіонали.

      Впродовж чотирьох років цю партію намагалися заборонити на офіційному рівні, але марно Їх, адептів регіональних "ідеалів", уже кілька тисяч, друзі. І ряди ростуть. А звідки ноги оживлення ростуть – поки незрозуміло.

      Є, звісно, здогадки, але обійдемося без пліток: скоро ми дізнаємося, хто некромант і чого він насправді хоче. А поки що насипайте поп-корн у тарілки – хоррор має вийти цікавим.

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      Автор: Соломия Соломка
      Теги: Новости Украины Новости политики Партия регионов Публикации
      Источник: 24 Канал
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