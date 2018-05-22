Перед этим напился водки: врачи рассказали, почему один мужчина выжил после попойки в Борисполе

В Борисполе от суррогатного алкоголя погибли шесть человек, один смог выжить.

Трагедия произошла в Борисполе, что под Киевом. Доза оказалась смертельной для шестерых человек.

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Мальчик своими глазами видел, как умирает его мать от метилового спирта. Он и позвал бабушку, которая вызвала скорую. Одноклассники осиротевшего парня говорят, что он теперь он в центре Борисполя с дядей. Много не рассказывают.

Не на камеру учительница, которая тоже прибыла сюда, сообщила, что документы парня в социальной службе. В целом известно, что компания собралась что-то праздновать. Одна из женщин принесла канистру спирта, как оказалось, метилового. Выпив яда, двое человек скончались на месте, четверо – в больнице.

Они были госпитализированы в реанимационное отделение, выставлен диагноз – отравление неизвестным веществом. Началась интенсивная терапия, дезинфекционная терапия. К сожалению, четыре человека погибли,

– рассказал главный врач Бориспольской ЦРБ Александр Щур.

Выжил лишь один мужчина. Врачам назвался Юрием. Уже утром он почему-то сбежал из больницы. Медикам признался, что перед тем, как выпить суррогат, употребил много водки. Врачи говорят, что это его и спасло.

"Доза, в зависимости от состояния человека и массы, 40 – 100 миллилитров метилового спирта и это уже... Это не очень большая доза, это сильный яд. По его словам, он перед этим употреблял алкоголь, а этанол является антидотом", – добавил главный врач Бориспольской ЦРБ Щур.

Местные говорят, что компания любила выпивать, праздники у них были частыми. Суррогат покупали на вокзале. Знакомый Владимир отметил, что ему говорили, что такой суррогат компания принесла с вокзала. Полицейские также выясняют, не отравили ли людей намеренно.

Полицейские и следователи Борисполя открыли уголовное производство по статье 115 уголовного кодекса – это умышленное убийство, но с пометкой, как несчастный случай,

– отметил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

Мужчина, который выжил после смертельной дозы суррогата, после побега из больницы начал скрываться. По крайней мере, так говорят его знакомые.