Передают деньги и продукты: как живут между украинским меловым и российским Чертковым

Между ними раньше была Дружба народов – улица с таким названием. Теперь вдоль нее забор из колючей проволоки. Почти три месяца назад российские пограничники разделили два поселка: украинское Меловое и российское Чертково.

В украинском приграничном населенном пункте Меловое видна государственная граница с Российской Федерацией: по ту сторону стоят машины на российских номерах и неподалеку ходят российские пограничники.

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Между украинским меловым и российским Чертковым - одна улица-Дружбы Народов. Сейчас дружба уничтожена россиянами и сама улица разделена ими же. Уже 2,5 месяца 3200 метров стены разъединили границы. Правда, украинским пограничникам от этого даже легче.

Они уже видят это инженерное сооружение, и уже меньше у них намерений пересечь просто так государственную границу. Хотя, в населенном пункте Меловое расположен местный пункт пропуска для того, чтобы граждане могли пересечь государственную границу. Также есть межгосударственный автомобильный пункт пропуска, который пересекают как граждане Российской Федерации, так и Украины,

– отметил помощник начальника Луганского пограничного отряда Руслан Грех.

На местном пункте пропуска жители, и действительно, по обычному государственному паспорту могут без проблем пройти по мостику в Россию. Даже по бытовым потребностям.

"Я телефон сдал в ремонт. Сходил, спросил. Еще не сделали, только запчасти заказали... Пока что пускают туда-сюда нормально", – рассказал житель пгт Меловое Владимир.



Стена между поселками

Местным, которые уже 3 месяца прожили со стеной, в основном безразлично. А кое-кто даже помогает тем, кто по ту сторону забора.

"Подходим, люди дают деньги – идем, берем... Понедельник, четверг – завоз продуктов у нас. Окорочка там им, спинки, курицу... Теоретически, у нас дешевле", – прокомментировал ситуацию житель пгт Меловое Анатолий. Мужчина согласился общаться с журналистом 24 канала, узнав, что он из Украины, а не из России.

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А вот его соседка за забором была не слишком контактной. После короткого общения решила рассказать российским пограничникам, что ее "бандеры снимали". Так и живет пограничное Меловое.