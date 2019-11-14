Пересмотр субсидий нужен, потому что есть злоупотребления, – эксперт

Пересмотр (верификацию) льгот надо было начинать еще в 2015 году. Сейчас был бы уже Единый реестр и отработан алгоритм проверки субсидий. Но массового лишения субсидий не будет.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Андрей Вигиринский.

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Маловероятно, что кого-то лишат льгот. Те, кто нуждается в субсидиях, вряд ли стали за этот период богаче. И они знают об изменении правил. Но всегда есть злоупотребления. Есть граждане, у которых нормальные доходы, но официально безработные. И пользуются случаем,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт подчеркивает: нельзя постоянно политиками из разных лагерей заигрывать с социальной тематикой – "мы же не социализм строим".

"Политики, особенно оппозиционеры, любят играть на теме: меньше субсидий – это "геноцид". Хотя количество пенсионеров уменьшается, доходы украинцев понемногу растут. В течение последних четырех лет была субсидиальная чистка, устанавливались "Мертвые души". Поэтому и выплаты меняются", – замечает Вигиринский.

Специалист отмечает: нужна верификация льгот и возможность ретроспективного взыскания за нарушение закона. Если установлено нарушение получения льгот, то человек должен это компенсировать. Кроме того, в процессе монетизации субсидий тоже идет просмотр получателей льгот.

Монетизация субсидий меняет систему расчетов. Те, кто злоупотреблял, сейчас отсеются. Есть получение доступа к счетам граждан, получающих льготы. И будет мониторинг: кому дано и сколько,

– отмечает эксперт.

Что предусматривает законопроект о верификации?

Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

Автор законопроекта, председатель финансового комитета парламента Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского к закону отсутствует.

Правила относительно субсидий / инфографика 24 канала