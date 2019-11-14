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      Пересмотр субсидий нужен, потому что есть злоупотребления, – эксперт

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      Почему нужно пересмотреть механизмы предоставления субсидий?
      Почему нужно пересмотреть механизмы предоставления субсидий? / Фото из соцсетей

      Пересмотр (верификацию) льгот надо было начинать еще в 2015 году. Сейчас был бы уже Единый реестр и отработан алгоритм проверки субсидий. Но массового лишения субсидий не будет.

      Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько теперь будут платить за коммуналку

      Маловероятно, что кого-то лишат льгот. Те, кто нуждается в субсидиях, вряд ли стали за этот период богаче. И они знают об изменении правил. Но всегда есть злоупотребления. Есть граждане, у которых нормальные доходы, но официально безработные. И пользуются случаем,
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      Эксперт подчеркивает: нельзя постоянно политиками из разных лагерей заигрывать с социальной тематикой – "мы же не социализм строим".

      "Политики, особенно оппозиционеры, любят играть на теме: меньше субсидий – это "геноцид". Хотя количество пенсионеров уменьшается, доходы украинцев понемногу растут. В течение последних четырех лет была субсидиальная чистка, устанавливались "Мертвые души". Поэтому и выплаты меняются", – замечает Вигиринский.

      Специалист отмечает: нужна верификация льгот и возможность ретроспективного взыскания за нарушение закона. Если установлено нарушение получения льгот, то человек должен это компенсировать. Кроме того, в процессе монетизации субсидий тоже идет просмотр получателей льгот.

      Монетизация субсидий меняет систему расчетов. Те, кто злоупотреблял, сейчас отсеются. Есть получение доступа к счетам граждан, получающих льготы. И будет мониторинг: кому дано и сколько,
      – отмечает эксперт.

      Что предусматривает законопроект о верификации?

      Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

      • пенсию, льготу, субсидию, стипендию;
      • денежную выплату из государственного бюджета;
      • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

      Автор законопроекта, председатель финансового комитета парламента Данил Гетманцев  объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.

      Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации (проверке) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Сейчас текст предложений Зеленского к закону отсутствует.

      субсидіїПравила относительно субсидий / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Субсидии Тарифы
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