Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"

Коли стало відомо, що колишній ватажок терористів Юрій Лекстутес нібито опинився на підконтрольній Києву території у наслідок якоїсь суперсекретної операції українських контррозвідників, чимало людей відчули спражню гордість за наші спецслужби.

Пишатися, дійсно, є чим, але, мабуть, не через ситуацію із Лекстутесом. Якщо ви не досить уважно слідкували за новинами впродовж неділі-вівторка, нагадаю, що у СБУ вчора трошки додали інформації про "перевербовку" терориста. І вона додає ще більше питань до історії посібника окупантів.

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Справа у тому, що Лекстутеса можуть звільнити від карної відповідальності, але ж це трактувати по-різному. З одного боку, терористи, які побачать, що навіть одного з іх ватажків відпустили, можуть захотіти здатися, з іншого, як же таке може бути, що один із ну дуже серйозних злочинців не сидітиме у тюрмі?

Лекстутес був палким прихильником "дири", "Новоросії" та інших квазіутворень, доки не став об'єктом внутрішніх розбірок у "республіці". Із самого початку заворушень на Донбасі він захоплював адмінбудівлі, волав "Путін, введи", тощо. А під час одного з штурмів ДонОДА просто першим прибув до кабінету департамента культури, де проголосився. Сидячи у креслі "виконуючого обов'язки міністра", наш герой ходив по телеканалах із розповідями про "громадянську війну", бронював місця у театрах для урочистих поховань "Гіві", "Мотороли" та пилив шалені гроші, які росіяни виділяли на всілякі треш-концерти занепалих артистів. Саме він займався підготовкою гастрольних турів всіляких Кобзонів, Савічевих та інших постатей. Багато в чому саме завдяки йому жителі "ДНР" одурманені пропагандою, аж тут... звільнення від відповідальності.

Звісно, терориста вже давно зняли з "посади", коли вирішили, що треба красти гроші по новим схемам. Його звинуватили у співпраці із СБУ та кинули на підвал, але колаборант відкупився та вийшов на свободу. Після цього у Донецьку терорист почав займатися бізнесом, але й його віджали. Здавалося б, доля ясна. Треба або їхати кудись до Росії, або щось робити у "дирі" без гарантій на безпеку.

От і вигадав Лекстутес нову схему – здатися СБУ.

Ще раз: ніхто нікого не перевербовував, працівники спецслужби лише зробили свою роботу та запевнили колишнього "міністра" в тому, що він все робить правильно, а в Україні його чекають млеко, яйця та жінки.

Вигадав історію про те, що його нібито хотіли зробити цілим ватажком замість Захарченка, хоча насправді він був настільки дрібним персонажем, що це звучить взагалі смішно. Але ж якось створювати легенду про свою значимість у якості свідка треба було.

Звісно, розповісти про "денеерію" він може багато, а це треба документувати. То ж не дарма вивезли, але ж, гадаю, якщо не саджати, то громадянства позбавляти треба. Або хоча б печатку у паспорті відповідну поставити, щоб ніде роботу не знайшов.

Але є й інша сторона медалі. Якщо припустити, що Лекстутес дійсно лише закликав до ненависті до українського народу та бійців ЗСУ, але при цьому нікого не вбивав, чи є гарантії, що ті терористи-вбивці, які подивляться на цю ситуацію, не зажадають звільнитися від відповідальності та жити в Україні?

Знаю одну цікаву історію, коли працівники СБУ звернулися до прокуратури, знайшовши у Маріуполі колишнього мінометника "ДНР". Терорист понад рік жив у мирному місті, хоча до цього вбивав українців. Хлопці знайшли відео, де він позував біля міномету, хизуючись тим, що "покрошив укропів". Але прокурор навіть відмовився готувати клопотання до суду про затримання бойовика. Мовляв, а ви впевнені, що він стріляв, на відео ж просто схожа людина. Тим паче, він же не заряджає міномета, а просто стоїть біля нього. Так і живе бойовик у Маріку досі. І які гарантії, що, скажімо, інших терористів, які здадуться, перевірятимуть так ретельно, як потребує? А якщо наш найгуманніший суд почне відпускати інших ватажків "ДНР" та "ЛНР", а прокурори відноситимуться до своєї роботи халатно? Наразі ж ми майже маємо ситуацію, коли Лекстутес гуляє по вулицях Києва, бухає у наших пабах на гроші, здобуті від його терористичного минулого.

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Не здивуюсь, якщо незабаром у податковій з'явиться ФОП Лекстутес, який, наприклад, стане піарником Лободи. А що, Світлана із записом "міністр" "ДНР" у трудовій на роботу прийме залюбки.