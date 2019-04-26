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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: ждали признания "республик", а не фрагментов в виде паспортов

      327
      Письмо из Луганска: ждали признания "республик", а не фрагментов в виде паспортов
      / Гордон

      Итак, это наконец-то произошло. Это как давно ожидаемая беременность, которая после множества фальстартов отчего-то уже кажется скорее вымученной.

      Мы слишком долго этого ждали. И ждали не частями как праздничный торт, который подают его составляющими: корж, крем, фрукты с разбивкой на годы. Ждали в конце 2014 года, ждали в феврале 2015 года, ждали с надеждой, устало и скорее по инерции. Потом было уже не ясно, чего мы ждем больше и ждем ли вообще каких-то перемен. Мы были той бесплодной женщиной, которая ждет с надеждой, слезами, устало, а после убеждая себя, что ей это не нужно совсем.

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      Собственно, мы ждали нашего признания, а не этих фрагментов в виде паспортов. Что нам это даст? И к чему это приведет? Я услышала о подписанном указе в холле бассейна. Весь холл был занят ждущими детей родителями. Тренер, проходя мимо нас, сказала громко кому-то: "Путин сегодня подписал указ о паспортах". В ответ не раздалось аплодисментов или восторженных слов. Никто не задал ни одного вопроса и не выразил никакой радости.

      Да и в чем выражать радость? Если кто-то ждет гражданства, он давно уже в России. Те, кто остался здесь, ждут стабильности, прозрачного статуса нашего региона и российских пенсий. Все предельно прозрачно – людям нужно удобство. А чувство удобства и комфорта дает большая пенсия, открытые границы, мир. Все просто. Никаких мифических идей единства с Россией ни у кого нет – все пытаются сделать свою жизнь проще.

      А пока чувство комфорта дает украинская пенсия, украинский паспорт и перелеты за рубеж из Борисполя – это дешево. И даже на эти майские сотни "республиканцев" полетят в Египет через Борисполь, потому что это привычно и удобно. И делать это удобно по украинскому паспорту.

      Мои приятели-строители услышали новость о российских паспортах от меня. Никакого ажиотажа у них это не вызвало. Радости, восторга или чего-то похожего не было. Но при этом как люди прагматичные они сказали о том, что надо будет получить этот паспорт. Как раз осенью намечается поездка в Ростов. Но перед Ростовом у них долгая поездка на заработки в Полтаву, где нужно будет сделать новый украинский паспорт, международные водительские права и загранпаспорт. Правда, это напоминает желание коллекционера иметь все, что может пригодиться в будущем?

      Впрок. Без каких-то политических предпочтений в принципе. И таких, как мои строители, сотни вокруг. В транспорте я встретила молодую женщину, которая возвращалась из Украины – она оформила для сына свидетельство о рождении Украины, социальные выплаты и делает сейчас себе загранпаспорт. В случае с украинскими документами женщина понимает, как их применит – она планирует выезд и работу за рубежом. В беседе с ней никак не фигурировала Россия. Но если гражданство России что-то ей даст, она оформит и этот паспорт. Но в случае украинских документов она хорошо понимает, для чего ей это в отличие от российского паспорта.

      В общем, я могу точно сказать, что никто не побежал сломя голову в ближайший российский город. Ждут. Присматриваются, оценивают ситуацию. Ждут отзывов и авторитетных мнений. И отчего-то совсем не верится, что это и есть то признание нас Россией, о котором столько говорили и которого столько ждали.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Публикации Российская пропаганда Оккупированные территории Новости Луганска
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