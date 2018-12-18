"По 15 минут на молитву и зарядку": Порошенко пожаловался на отсутствие свободного времени
Президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что совсем не имеет времени на личные дела для того, чтобы держать себя в форме.
Об этом он рассказал во время встречи со студентами и преподавателями в Тернопольском национальном педагогическом университете, сообщает "Украинская правда".
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На встрече преподаватель кафедры физического воспитания спросил у президента, как он поддерживает себя в форме.
Порошенко ответил, что времени на себя у него становится все меньше и меньше. Но он надеется, что со временем это изменится.
Однако, он отметил, что раз в неделю, в воскресенье, он занимается спортом. Также он добавил, что каждый день он выделяет 15 минут для зарядки и 12-13 минут – для молитвы.