Оскар 2018: все победители главной премии в области кино

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые состоялись с 9 по 25 февраля в Корее.

Читайте также: Оскар 2018: текстовая трансляция объявления победителей

На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться в 3:00 по киевскому времени, а сама церемония награждения состоялась в 4:00 по киевскому времени.

Во время церемонии вручили награды в 24-х номинациях.

Читайте также: Кто получит Оскар-2018: прогнозы букмекеров

Номинация "Лучший фильм года":

• "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)

• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)

• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)

• "Прочь" (режиссер Джордан Пол)

• "Леди Берд" (режиссер Грета Ґервиґ)

• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)

• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)

• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо) – победитель;

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs

Номинация "Лучший режиссер":

• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")

• Джордан Пил ("Прочь")

• Грета Гервиг ("Леди Берд")

• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")

• Гильермо дель Торо ("Форма воды") – победитель

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/j2bWcOFGd2

Номинация "Лучшая мужская роль":

• Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем")

• Дэниэл Калуя ("Прочь)

• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

• Гари Олдмен ("Темные времена") – победитель

• Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/eg9R3V4y7W

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана":

• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") – победитель

• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")

• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

• Ричард Дженкинс ("Форма воды").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/upAH7XCKya

Номинация "Лучшая женская роль":

• Салли Хокинс ("Форма воды");

• Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") – победительница

• Марго Робби ("Тоня против всех")

• Сирша Ронан ("Леди Берд")

• Мэрил Стрип ("Секретное досье").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/PoVhjsRQwD — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая женская роль второго плана":

• Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")

• Эллисон Дженни ("Тоня против всех") – победительница

• Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")

• Лори Меткаф ("Леди Берд")

• Октавия Спенсер ("Форма воды").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/ldZy6GD5ca — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший оригинальный сценарий":

• "Любовь – болезнь" (авторы сценария Эмили В. Гордон, Кумейл Нанджиани)

• "Прочь" (автор сценария Джордан Пил) – победитель

• "Леди Берд" (автор сценария Грета Гервиг)

• "Форма фоды" (авторы сценария Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор)

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (автор сценария Мартин МакДонах).

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/dHzLOcCV8o — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший сценарий-адаптация":

• "Зови меня своим именем" – победитель

• "Горе-творец";

• "Логан";

• "Большая игра";

• "Ферма "Мадбаунд".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/cFAYypMx3Q — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм":

• "Беби босс";

• "Кормильщик";

• "Коко" – победитель

• "Фердинанд";

• "С любовью, Винсент".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/x8Dq9K35nA — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая музыка":

• "Дюнкерк";

• "Призрачная нить";

• "Форма воды" – победитель

• "Звездные войны: Последние джедаи";

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/968zIJ8n7D — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая песня":

• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд")

• "Mystery of Love" ("Зови меня своим именем")

• "Remember Me" ("Тайна Коко") – победитель

• "Stand Up for Something" ( "Маршалл")

• "This is Me" ( "Величайший шоумен").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/r14rT073H6 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":

• "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), Чили – победитель

• "Оскорбление" ( Тхе Insult), Ливан;

• "О теле и душе" (On Body And Mind), Венгрия;

• "Нелюбовь" (Loveless), Россия;

• "Квадрат" (The Square), Швеция.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/LQ1LdIChka — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая работа художника-постановщика":

• "Красавица и Чудовище";

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Темные времена";

• "Дюнкерк";

• "Форма воды" – победитель

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/YtbAxcMmEP — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая операторская работа":

• "Бегущий по лезвию 2049" – победитель

• "Темные времена";

• "Дюнкерк";

• "Ферма "Мадбаунд";

• "Форма воды";

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/N43iPPBFkz — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший звук":

• "Малыш на драйве";

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Дюнкерк" – победитель

• "Форма воды";

• "Звездные войны: Последние джедаи".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/G89voFErZP — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм":

• "Дорогой баскетбол" – победитель

• "Вечеринка в саду";

• "Лу";

• "Пустое место";

• "Хулиганские сказки".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/NP3GaNcvDh — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший художественный короткометражный фильм":

• "DeKalb Elementary";

• "The Eleven O'Clock";

• "My Nephew Emmett";

• "The Silent Chil" – победитель

• "Watu Wote: All of us".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/EdW97Bk1w9 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший монтаж":

• "Малыш на драйве";

• "Дюнкерк" – победитель

• "Тоня против всех";

• "Форма воды";

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/4uekBhNzte — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшие визуальные эффекты":

• "Бегущий по лезвию 2049" – победитель

• "Стражи галактики. Часть 2";

• "Конг: Остров черепа";

• "Звездные войны: Последние джедаи";

• "Планета обезьян: Война".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gLiXwWWObv — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";

• "Лицо, села";

• "Икар" – победитель

• "Последние люди Алеппо";

• "Стронг-Айленд".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gnsPRBGjzK — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм":

• "Edith+Eddie";

• "Heaven is a traffic jam on the 405" – победитель

• "Heroin(e)";

• "Knife skills";

• "Traffic stop".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/Xek0TI3fdU — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший дизайн костюмов":

• "Красавица и Чудовище";

• "Темные времена";

• "Призрачная нить" – победитель

• "Форма воды";

• "Виктория и Абдул".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/MwE6k4KWU4 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший звуковой монтаж":

• "Малыш на драйве";

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Дюнкерк" – победитель

• "Форма воды";

• "Звездные войны: Последние джедаи".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/YqM5mxw0tr — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший грим":

• "Темные времена" – победитель

• "Виктория и Абдул";

• "Чудо".