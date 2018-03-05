Оскар 2018: все победители главной премии в области кино

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые состоялись с 9 по 25 февраля в Корее.
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На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться в 3:00 по киевскому времени, а сама церемония награждения состоялась в 4:00 по киевскому времени.
Во время церемонии вручили награды в 24-х номинациях.
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Победители церемонии Оскар 2018
Номинация "Лучший фильм года":
• "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)
• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)
• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)
• "Прочь" (режиссер Джордан Пол)
• "Леди Берд" (режиссер Грета Ґервиґ)
• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)
• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)
• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо) – победитель;
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).
Номинация "Лучший режиссер":
• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")
• Джордан Пил ("Прочь")
• Грета Гервиг ("Леди Берд")
• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")
• Гильермо дель Торо ("Форма воды") – победитель
Номинация "Лучшая мужская роль":
• Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем")
• Дэниэл Калуя ("Прочь)
• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")
• Гари Олдмен ("Темные времена") – победитель
• Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq").
Номинация "Лучшая мужская роль второго плана":
• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") – победитель
• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")
• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")
• Ричард Дженкинс ("Форма воды").
Номинация "Лучшая женская роль":
• Салли Хокинс ("Форма воды");
• Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") – победительница
• Марго Робби ("Тоня против всех")
• Сирша Ронан ("Леди Берд")
• Мэрил Стрип ("Секретное досье").
Номинация "Лучшая женская роль второго плана":
• Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")
• Эллисон Дженни ("Тоня против всех") – победительница
• Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")
• Лори Меткаф ("Леди Берд")
• Октавия Спенсер ("Форма воды").
Номинация "Лучший оригинальный сценарий":
• "Любовь – болезнь" (авторы сценария Эмили В. Гордон, Кумейл Нанджиани)
• "Прочь" (автор сценария Джордан Пил) – победитель
• "Леди Берд" (автор сценария Грета Гервиг)
• "Форма фоды" (авторы сценария Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор)
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (автор сценария Мартин МакДонах).
Номинация "Лучший сценарий-адаптация":
• "Зови меня своим именем" – победитель
• "Горе-творец";
• "Логан";
• "Большая игра";
• "Ферма "Мадбаунд".
Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм":
• "Беби босс";
• "Кормильщик";
• "Коко" – победитель
• "Фердинанд";
• "С любовью, Винсент".
Номинация "Лучшая музыка":
• "Дюнкерк";
• "Призрачная нить";
• "Форма воды" – победитель
• "Звездные войны: Последние джедаи";
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Номинация "Лучшая песня":
• "Mighty River" ("Ферма "Мадбаунд")
• "Mystery of Love" ("Зови меня своим именем")
• "Remember Me" ("Тайна Коко") – победитель
• "Stand Up for Something" ( "Маршалл")
• "This is Me" ( "Величайший шоумен").
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":
• "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), Чили – победитель
• "Оскорбление" ( Тхе Insult), Ливан;
• "О теле и душе" (On Body And Mind), Венгрия;
• "Нелюбовь" (Loveless), Россия;
• "Квадрат" (The Square), Швеция.
Номинация "Лучшая работа художника-постановщика":
• "Красавица и Чудовище";
• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Темные времена";
• "Дюнкерк";
• "Форма воды" – победитель
Номинация "Лучшая операторская работа":
• "Бегущий по лезвию 2049" – победитель
• "Темные времена";
• "Дюнкерк";
• "Ферма "Мадбаунд";
• "Форма воды";
Номинация "Лучший звук":
• "Малыш на драйве";
• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Дюнкерк" – победитель
• "Форма воды";
• "Звездные войны: Последние джедаи".
Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм":
• "Дорогой баскетбол" – победитель
• "Вечеринка в саду";
• "Лу";
• "Пустое место";
• "Хулиганские сказки".
Номинация "Лучший художественный короткометражный фильм":
• "DeKalb Elementary";
• "The Eleven O'Clock";
• "My Nephew Emmett";
• "The Silent Chil" – победитель
• "Watu Wote: All of us".
Номинация "Лучший монтаж":
• "Малыш на драйве";
• "Дюнкерк" – победитель
• "Тоня против всех";
• "Форма воды";
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Номинация "Лучшие визуальные эффекты":
• "Бегущий по лезвию 2049" – победитель
• "Стражи галактики. Часть 2";
• "Конг: Остров черепа";
• "Звездные войны: Последние джедаи";
• "Планета обезьян: Война".
Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм":
• "Abacus: Small Enough to Jail";
• "Лицо, села";
• "Икар" – победитель
• "Последние люди Алеппо";
• "Стронг-Айленд".
Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм":
• "Edith+Eddie";
• "Heaven is a traffic jam on the 405" – победитель
• "Heroin(e)";
• "Knife skills";
• "Traffic stop".
Номинация "Лучший дизайн костюмов":
• "Красавица и Чудовище";
• "Темные времена";
• "Призрачная нить" – победитель
• "Форма воды";
• "Виктория и Абдул".
Номинация "Лучший звуковой монтаж":
• "Малыш на драйве";
• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Дюнкерк" – победитель
• "Форма воды";
• "Звездные войны: Последние джедаи".
Номинация "Лучший грим":
• "Темные времена" – победитель
• "Виктория и Абдул";
• "Чудо".