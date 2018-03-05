Оскар 2018: все победители главной премии в области кино

90-я церемония награждения кинопремии "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). Кто получил статуэтки "Оскар" этого года в 24 категориях – читайте в материале.

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые состоялись с 9 по 25 февраля в Корее.

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На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться в 3:00 по киевскому времени, а сама церемония награждения состоялась в 4:00 по киевскому времени.

Во время церемонии вручили награды в 24-х номинациях.

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Победители церемонии Оскар 2018

Номинация "Лучший фильм года":

• "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)

• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)

• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)

• "Прочь" (режиссер Джордан Пол)

• "Леди Берд" (режиссер Грета Ґервиґ)

• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)

• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)

• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо) – победитель;

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучший режиссер":

• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")

• Джордан Пил ("Прочь")

• Грета Гервиг ("Леди Берд")

• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")

• Гильермо дель Торо ("Форма воды") – победитель

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/j2bWcOFGd2 — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая мужская роль":

• Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем")

• Дэниэл Калуя ("Прочь)

• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

• Гари Олдмен ("Темные времена") – победитель

• Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/eg9R3V4y7W — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана":

• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") – победитель

• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")

• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

• Ричард Дженкинс ("Форма воды").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/upAH7XCKya — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Номинация "Лучшая женская роль":

• Салли Хокинс ("Форма воды");

• Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") – победительница

• Марго Робби ("Тоня против всех")

• Сирша Ронан ("Леди Берд")

• Мэрил Стрип ("Секретное досье").