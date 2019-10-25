Почему НБУ ввел купюру 1000 гривен

Введение в обращение новой купюры номиналом 1000 гривен повысит удобство расчетов и сократит расходы на изготовление и обработку банкнот, объяснили в Нацбанке Украины.

Почему купюра 1000 гривен – это удобно?

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1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен, сообщили в прсслужби НБУ. Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упростит расчеты и сбережения.

В чем экономическая целесообразность купюры 1000 гривен?

Последний раз банкноту высокого номинала – 500 гривен – ввели в оборот 13 лет назад. Но доходы украинцев растут, меняются цены. Поэтому, чтобы в Украине был нормальный денежный оборот, нужны банкноты более высокого номинала, чем 500 гривен.

Экономия для государства и бизнеса:

В НБУ заверили, что благодаря купюре 1000 гривен расходы государства и бизнеса на изготовление и обработку банкнот снизятся.

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