Подняться на зло всем врагам, – Зеленский эмоционально обратился к украинцам в День защитника

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Глава государства поблагодарил украинских воинов за "то, что они держат небо".

Эта дата для Украины – не просто очередной праздник и не обычный выходной в календаре, об этом сказал Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими Операции объединенных сил в Донецкой области.

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"Сегодня действительно великий день – день защитника Украины, день отважных, бесстрашных и непобедимых воинов, мужчин и женщин со всех уголков нашей независимой Украины. Настоящих национальных героев, которые ежедневно защищают нашу Родину", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что украинцам пришлось "заплатить слишком высокую цену" для того, чтобы понять, как государство ошибалось еще несколько лет назад. Тогда, по его словам, "всей страной ошибочно чувствовали себя в безопасности".

Такое явление как война казалось нам чем-то очень-очень далеким. В это время государство совсем не заботилось о собственном войске. Мы слышали новости о вооруженных конфликтах в мире. Однако были уверены – нас это никогда не коснется,

– пояснил президент.

По словам Зеленского, начало войны на Донбассе, аннексия Крыма и потеря тысяч украинцев – стали "шоковой терапией, как 2000 вольт пропустили по телу Украины".

"Такие моменты – действительно моменты истины, когда у народа есть только два пути. Первый – сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли или родиться второй раз. Вопреки всему, на зло всем врагам встать на ноги, обструсити пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул – Украина выбрала именно второй путь.

Почему? Ответ очень простой – потому что мы украинцы. Свободные и несокрушимые. Мы украинцы – и этим все сказано. Сегодня мы намного сильнее и крепче. Юные парни и девушки, которые еще вчера пошли защищать Украину без бронежилетов и в кроссовках, сегодня – возмужавшие, закаленные и умелые рыцари, стоящие на страже национальной безопасности Украины,

– отметил он.

Также Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за их отвагу, доблесть, характер, дух, волю, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, и за то, что "держат небо".

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Что надо знать о Дне защитника Украины?

Его отмечают 14 октября. На этот день приходится еще два праздника – День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и Официальным государственным праздником.