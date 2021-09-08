Новелл получил сан в возрасте 40 лет. Тогда он стал самым молодым епископом в Испании. Сейчас ему – 52 года, а его избраннице Сильвии Кабалёль – 38.
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Испанские СМИ пишут, что бывший епископ имеет консервативные взгляды. Он поддерживал независимость Каталонии и выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии. Решение Новелла отречься от сана стало неожиданностью для католической общины. Выяснилось, что к этому его побудили отношения с Кабалёль – психологом и писательницей. По информации журналистов, она разведена, воспитывает 2 детей.
Избранница бывшего епископа – Сильвия Кабалёль / Фото TeleCinco
Реакция епископата и Ватикана
В епископате Сольсона заявили, что молятся за бывшего священнослужителя. Источники местных СМИ утверждают, что все там говорят о "происках дьявола". Мол, это не первый случай, когда епископ отказывается от сана ради любви. Впрочем, на этот раз обстоятельства совсем вопиющие.
Издание ABC сообщило, что эта нестандартная ситуация обеспокоила Ватикан, в частности – самого Папу Франциска. Папский нунций (дипломатический представитель Папы) прибыл в испанский город Сольсона, где совершал служение Новелл, чтобы получить подробную информацию.