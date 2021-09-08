Новелл отримав сан у віці 40 років. Тоді він став наймолодшим єпископом в Іспанії. Зараз йому – 52 роки, а його обраниці Сільвії Кабальоль – 38.

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Іспанські ЗМІ пишуть, що колишній єпископ має консервативні погляди. Він підтримував незалежність Каталонії та виступав проти абортів, одностатевих шлюбів й евтаназії. Рішення Новелла відректися від сану стало несподіванкою для католицької спільноти. З'ясувалося, що до цього його спонукали стосунки з Кабальоль – психологинею та письменницею. За інформацією журналістів, вона розлучена, виховує 2 дітей.



Обраниця колишнього єпископа – Сільвія Кабальоль / Фото TeleCinco

Реакція єпископату та Ватикану

У єпископаті Сольсони заявили, що моляться за колишнього священнослужителя. Джерела місцевих ЗМІ стверджують, що усі там говорять про "підступи диявола". Мовляв, це не перший випадок, коли єпископ відмовляється від сану заради кохання. Втім, цього разу обставини зовсім кричущі.

Зверніть увагу! Новелла намагалися запросити на конференцію єпископів. Втім, він відповів, що "знати нічого не хоче цей захід та про єпископів".

Видання ABC повідомило, що ця нестандартна ситуація занепокоїла Ватикан, зокрема – самого Папу Франциска. Папський нунцій (дипломатичний представник Папи) прибув в іспанське місто Сольсона, де здійснював служіння Новелл, аби отримати детальнішу інформацію.