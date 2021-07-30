Після зґвалтування сказав помолитися
До Окружного суду Дедгема, що в штаті Массачусетс, щодо 91-річного Маккарріка висувають 3 обвинувачення. Мовиться про непристойний напад і нанесення побоїв.
До теми Купівля елітного житла за пожертви: Ватиканський трибунал вперше в історії судить кардинала
Позивач стверджує, що насильство почалося, ще коли він був маленьким хлопчиком. Маккаррік був близьким з його родиною – проводив весільні меси, хрещення і похорони.
У 1974 році 16-річний постраждалий святкував весілля свого брата. Тоді кардинал сказав, що має поговорити з хлопцем наодинці нібито через скарги батька, що син "бешкетує і не ходить до церкви". За словами чоловіка, Маккаррік зґвалтував його у гардеробній, після чого попросив прочитати "Отче наш" і "Радуйся, Маріє".
Щоб Бог міг викупити тебе від гріхів,
– казав кардинал.
Згодом випадки сексуального насильства продовжились. Маккаррік домагався хлопця навіть коли той подорослішав.
Що відомо про Теодора МаккарікаЙого висвятили на священника у 1958 році в Нью-Йорку. У 2001 році Папа Іван Павло II призначив Маккаріка кардиналом. Це нібито сталося навіть попри те, що глава церкви знав, що отець спав з семінаристами.
Усунув кардинала у 2019 році вже Папа Римський Франциск. Це трапилося після того, як ватиканське розслідування підтвердило десятилітні чутки про злочини священнослужителя щодо неповнолітніх.
Цей випадок викликав кризу авторитету церкви, оскільки скарги на кардинала надходили ще з 1999 року.