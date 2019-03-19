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      Погашение бондов "Укрзализныци" обвалило гривну

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      Деньги
      Деньги / epravda.com.ua

      "Укрзализныця" спровоцировала обвал курса гривны, купив валюту для погашения еврооблигаций на 175 миллионов долларов.

      Об этом пишет Liga.net.

      Гривна резко подешевела впервые с середины февраля: доллар на межбанке приблизился к отметке в 27 грн за доллар, евро – снова дороже 30 грн.

      "Укрзализныця" должна была погасить бонды на 175 млн долларов до 15 марта. Именно госкомпания была основным покупателем валюты 13 и 14 марта.

      Чтобы поддержать гривну, НБУ даже пришлось два дня подряд выходить на межбанк с крупнейшими в этом году продажами доллара.

      По данным участников рынка, НБУ 13 марта продал 80 млн долларов, 14 марта – около 30 млн долларов.

      С начала года регулятор трижды выходил на рынок с продажей валюты на общую сумму 57,3 млн долларов – вдвое меньше, чем за два дня 13 и 14 марта.

      "Этот кейс вскрыл главную проблему украинского валютного рынка: его объем настолько невелик, что ситуацию в корне могут изменить несколько крупных операций", – пишет Liga.net.

      Средние торги межбанка обычно достигают 300-500 млн долларов за день, поэтому даже 277 млн долларов, которые нерезиденты постепенно вложили в гривневые ОВГЗ с середины января по март, хватило, чтобы укрепить гривну с 28,2 до 26,3 грн за доллар.

      "И если до конца марта подобных потрясений быть не должно, уже в середине апреля гривну ожидает новая проверка – погашение краткосрочных гривневых гособлигаций. Скупка ОВГЗ нерезидентами обвалила доллар в январе", – прогнозирует Liga.net.

      В начале марта в Нацбанке сообщили, что благоприятные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке и укрепление гривны.

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      Теги: НБУ Финансы Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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