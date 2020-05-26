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Убитых в Житомирской области ветеранов АТО похоронили в Киеве: фото, видео

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Похороны бойцов АТО 26 мая 2020: фото, видео с кладбища
В Киеве похоронили убитых в Житомирской области ветеранов войны / Фото из Facebook Николая Мединского

В Киеве на Лесном кладбище прошла церемония прощания с 7 ветеранами АТО, которых 22 мая жестоко расстреляли вблизи села Новоселицы на Житомирщине. Всех убитых нацгвардейцев похоронили рядом друг с другом.

Похороны убитых на Житомирщине ветеранов АТО

Похороны жестоко застреленных в Житомирской области ветеранов войны начались в 12 часов на Лесном кладбище и продолжались несколько часов, пишет 24 канал.

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Расстрелянные в разное время служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, сформированном в 2014 году из участников Революции Достоинства, были военными Нацгвардии или волонтерами.

Имена убитых в Житомирской области бойцов:

  • Владислав Мамиченко,
  • Андрей Москалец,
  • Эскендер Османов,
  • Владимир Куприянов,
  • Александр Белоус,
  • Виталий Вульчин,
  • Роман Ханенко.

Проводить в последний путь убитых мужчин пришли несколько сотен человек, среди которых и их военные собратья и нацгвардейцы. Немало бойцов держат в руках флаги Национальной гвардии и красно-черные знамена.

Прощание с убитыми в Житомирской области ветеранами войны: фото Николая Мединского

Похороны в Киеве убитых ветеранов АТО: видео с телеграма "Украина 360"​

Главное об убийстве ветеранов войны на Житомирщине:

  • Кровавая трагедия произошла в ночь на 22 мая у села Новоселицы на Житомирщине. 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию мужчин, которые отдыхали возле пруда. 7 мужчин погибли на месте, только одному из них удалось бежать.
  • Среди причин стрельбы основной считают бытовой конфликт, произошедший между Захаренко и ветеранами АТО из-за употребления алкоголя. Ссора между мужчинами якобы возникла из-за идеологических разногласий и военной службы. В то же время собратья погибших считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
  • Сам Захаренко утверждает, что у него возникла ссора с ветеранами и они ему якобы угрожали. Из-за этого он взял ружье и начал стрелять.
  • Во время осмотра территории полицейские изъяли на месте 5 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежало участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 ветеранов.
  • Уже 23 мая Захаренко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без возможности внести залог. За убийство семи мужчин ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Жертвы Массовое убийство на Житомирщине Убийство Стрельба Война Ветераны
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