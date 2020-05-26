Убитых в Житомирской области ветеранов АТО похоронили в Киеве: фото, видео

В Киеве на Лесном кладбище прошла церемония прощания с 7 ветеранами АТО, которых 22 мая жестоко расстреляли вблизи села Новоселицы на Житомирщине. Всех убитых нацгвардейцев похоронили рядом друг с другом.

Похороны убитых на Житомирщине ветеранов АТО

Похороны жестоко застреленных в Житомирской области ветеранов войны начались в 12 часов на Лесном кладбище и продолжались несколько часов, пишет 24 канал.

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Расстрелянные в разное время служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, сформированном в 2014 году из участников Революции Достоинства, были военными Нацгвардии или волонтерами.

Имена убитых в Житомирской области бойцов:

Владислав Мамиченко,

Андрей Москалец,

Эскендер Османов,

Владимир Куприянов,

Александр Белоус,

Виталий Вульчин,

Роман Ханенко.

Проводить в последний путь убитых мужчин пришли несколько сотен человек, среди которых и их военные собратья и нацгвардейцы. Немало бойцов держат в руках флаги Национальной гвардии и красно-черные знамена.

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