Убитых в Житомирской области ветеранов АТО похоронили в Киеве: фото, видео
В Киеве на Лесном кладбище прошла церемония прощания с 7 ветеранами АТО, которых 22 мая жестоко расстреляли вблизи села Новоселицы на Житомирщине. Всех убитых нацгвардейцев похоронили рядом друг с другом.
Похороны убитых на Житомирщине ветеранов АТО
Похороны жестоко застреленных в Житомирской области ветеранов войны начались в 12 часов на Лесном кладбище и продолжались несколько часов, пишет 24 канал.
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Расстрелянные в разное время служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, сформированном в 2014 году из участников Революции Достоинства, были военными Нацгвардии или волонтерами.
Имена убитых в Житомирской области бойцов:
- Владислав Мамиченко,
- Андрей Москалец,
- Эскендер Османов,
- Владимир Куприянов,
- Александр Белоус,
- Виталий Вульчин,
- Роман Ханенко.
Проводить в последний путь убитых мужчин пришли несколько сотен человек, среди которых и их военные собратья и нацгвардейцы. Немало бойцов держат в руках флаги Национальной гвардии и красно-черные знамена.
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Главное об убийстве ветеранов войны на Житомирщине:
- Кровавая трагедия произошла в ночь на 22 мая у села Новоселицы на Житомирщине. 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию мужчин, которые отдыхали возле пруда. 7 мужчин погибли на месте, только одному из них удалось бежать.
- Среди причин стрельбы основной считают бытовой конфликт, произошедший между Захаренко и ветеранами АТО из-за употребления алкоголя. Ссора между мужчинами якобы возникла из-за идеологических разногласий и военной службы. В то же время собратья погибших считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
- Сам Захаренко утверждает, что у него возникла ссора с ветеранами и они ему якобы угрожали. Из-за этого он взял ружье и начал стрелять.
- Во время осмотра территории полицейские изъяли на месте 5 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежало участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него были убиты 7 ветеранов.
- Уже 23 мая Захаренко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без возможности внести залог. За убийство семи мужчин ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.