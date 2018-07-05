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Народний проект

Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу

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Боєць Олег
Боєць Олег / Фото автора

Ветерану війни на Донбасі Олегу провели останню операцію з відновлення ноги в рамках проекту "Біотех-реабілітація поранених". Чотири роки складного лікування, лабораторних досліджень, операцій, процедур, і ось – бійцю буквально виростили нове стегно, зняли апарат Ілізарова та виписали додому – розробляти ногу.

Військовий дістав поранення в запеклих боях під Іловайськом. Куля ворожого снайпера повністю розтрощила стегно чоловіка: було вражено 14 сантиметрів кістки у довжину. Пана Олега лікували в найкращих шпиталях, у тому числі і за кордоном. Максимум, що змогли зробити лікарі – трансплантація фрагменту власної кістки. Але операція виявилась марною, кістка не прижилася.

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Саме тоді боєць потрапив під опіку Всеукраїнського центру волонтерів People’s project, який впроваджує проект "Біотех-реабілітація поранених". Небайдужі зібрали гроші на вартісне та довготривале лікування, та за чоловіка взялися найкращі лікарі.

Десять сантиметрів дефекту кістки компенсували за допомогою клітинних технологій: пересадили у ногу спеціальний кістковий матрикс, який заповнили клітинними матеріалами Олега, ними ж заповнили навколишню зону. Завдяки застосуванню цих клітин фрагмент кістки швидко та без проблем вріс на місце і перетворився на нову кістку монолітної міцності. Останні 4 сантиметри відновлювали вже традиційним методом – витягуванням у довжину за допомогою апарату Ілізарова.

На останньому етапі у бійця виникли проблеми – через вік та довготривале лікування нова кістка не ставала достатньо міцною, щоб витримати навантаження без допомоги сторонньої фіксації. Ветерану довелось носити апарат Ілізарова додаткові два місяці. Вже сьогодні військовий поїде додому, де вперше після Іловайської трагедії зможе розробляти відновлену ногу, наново вчитись ходити.

Про проект: Волонтери People’s project продовжують допомагати у реабілітації пораненим військовим, які потребують складного лікування з застосуванням Біотехнологій. Ця методика дозволяє відновити пошкоджену кісткову тканину. Таким чином, у пацієнта беруть клітини з червоного кісткового мозку і фрагмент окістя малогомілкової кістки. Потім штучно вирощують матеріал в біологічній лабораторії, після - вживлюють в місце травми, яка потребує регенерації. Такий метод дозволяє відновити до 14 см кістки і повернути життєздатність кінцівки, яку в звичайній лікарні б просто ампутували.

Усі данні про благодійні внески та витрати на лікування бійців є прозорими на доступні для усіх бажаючих. Ознайомитись зі звітами або зробити внесок можна за посиланням.

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Автор: Народний проект
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Публикации Медицина Волонтеры
Источник: People’s project
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