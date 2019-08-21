После пожара в "Токио Стар" в Украине усилят пожарную безопасность: что об этом известно

После трагического пожара в одесской гостинице "Токио Стар" в Украине будут усилены нормы пожарной безопасности. Новые изменения в соответствующие государственные строительные нормы (ГСН) относительно гостиниц вступят в силу уже 1 октября.

Что такое ГСН?Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

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Какие изменения будут предусмотрены в ГСН относительно отелей?

* возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой и современных систем раннего обнаружения угроз и чрезвычайных ситуаций;

* гостиницы должны быть обустроены системами противопожарной защиты согласно ГСН " системы противопожарной защиты";

* подъезд пожарных автомашин к зданиям гостиниц должен быть всегда доступным и должным образом оборудованным. Такой подъезд должен быть обеспечен и к основным эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам;

* сохранены требования по степени огнестойкости зданий гостиниц и допустимом при этом количестве этажей и площади противопожарных отсеков для безопасности людей;



Изменения ГСН относительно отелей вступят в силу 1 октября 2019

Изменения в действующие ГСН допускают размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных зданий другого назначения и жилых домах I-III степеней огнестойкости. При условии, что будет отделен противопожарный отсек и предусмотрены пути эвакуации.

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Что известно о пожаре в отеле "Токио Стар" в Одессе?

В ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в бюджетном отеле "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось около 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.



Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии владельца задержали и сообщили о подозрении.