Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты в неделю.
Зеленский провел разговор с Путиным:приблизит ли это Украину к миру
Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Однако эксперты отмечают, что такие действия президента не приблизит Украину к миру.
Видео про звонок Путину и его вероятные последствия:
Политзаключенный Стешенко вернулся в Украину: как он пережил пытки россиян
После более года плена домой наконец вернулся политзаключенный из "списка Сенцова" Александр Стешенко. Мужчину задержали на границе с оккупированным Крымом. А спустя время поместили уже в подвал ФСБ, где три месяца пытали. Мужчину заставили признаться в экстремизме, но уже на суде украинец от выбитых силой показаний отказался.
Видео: признание пленного о пытках
Отношения "Зе-команды" с журналистами
Эпоха постправды, издевательств и троллинга – так многие журналисты отреагировали на ситуацию с заявлением Андрея Богдана об отставке. Возмутило медийщиков и то, что команде Зеленского они якобы не нужны. Поскольку в партии хотят общаться с избирателями через социальные сети. Однако медиаэксперты убеждают, это отключает у людей критическое мышление, поэтому журналисты должны контролировать власть.
Видео: вброс об увольнении Богдана и реакция главы ОП
Зеленский хочет легализовать азартные игры
Азартным играм в Украине быть, однако не везде. Владимир Зеленеський заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион у Черного моря. Выгодна ли такая идея президента и сколько денег это принесет бюджету Украины – узнавали журналисты 24 канала.
Видео о визите Зеленского в Турцию и встрече с бизнесом:
Ряд кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно
Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, которые потрясли страну накануне. Погиб по меньшей мере 31 человек, еще более 60 – ранены. Массовые убийства уже вошли в десятку самых кровавых в стране. Журналисты 24 канала собрали всю информацию о жутких расстрелах в Огайо, Техасе и Чикаго.
Видео о страшных терактах в США: