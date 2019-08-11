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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты в неделю.

       

      Зеленский провел разговор с Путиным:приблизит ли это Украину к миру

      Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Однако эксперты отмечают, что такие действия президента не приблизит Украину к миру.

      Видео про звонок Путину и его вероятные последствия:

       

      Политзаключенный Стешенко вернулся в Украину: как он пережил пытки россиян

      После более года плена домой наконец вернулся политзаключенный из "списка Сенцова" Александр Стешенко. Мужчину задержали на границе с оккупированным Крымом. А спустя время поместили уже в подвал ФСБ, где три месяца пытали. Мужчину заставили признаться в экстремизме, но уже на суде украинец от выбитых силой показаний отказался.

      Видео: признание пленного о пытках

      Отношения "Зе-команды" с журналистами

      Эпоха постправды, издевательств и троллинга так многие журналисты отреагировали на ситуацию с заявлением Андрея Богдана об отставке. Возмутило медийщиков и то, что команде Зеленского они якобы не нужны. Поскольку в партии хотят общаться с избирателями через социальные сети. Однако медиаэксперты убеждают, это отключает у людей критическое мышление, поэтому журналисты должны контролировать власть.

      Видео: вброс об увольнении Богдана и реакция главы ОП

      Зеленский хочет легализовать азартные игры

      Азартным играм в Украине быть, однако не везде. Владимир Зеленеський заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион у Черного моря. Выгодна ли такая идея президента и сколько денег это принесет бюджету Украины – узнавали журналисты 24 канала.

      Видео о визите Зеленского в Турцию и встрече с бизнесом:

      Ряд кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

      Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, которые потрясли страну накануне. Погиб по меньшей мере 31 человек, еще более 60 – ранены. Массовые убийства уже вошли в десятку самых кровавых в стране. Журналисты 24 канала собрали всю информацию о жутких расстрелах в Огайо, Техасе и Чикаго.

      Видео о страшных терактах в США:

       

      blog_ava
      Итоговый выпуска новостей за 21:00: Масштабная авария в Днепре. Президенты-взяточники
      11 августа
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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Владимир Зеленский Видео недели
      Источник: 24 канал
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