Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели

Владимир Зеленский рассказал, что после убийства четырех военных на Донбассе он срочно позвонил президенту России Владимиру Путину. Однако эксперты отмечают, что такие действия президента не приблизит Украину к миру.

Видео про звонок Путину и его вероятные последствия:

Политзаключенный Стешенко вернулся в Украину: как он пережил пытки россиян

После более года плена домой наконец вернулся политзаключенный из "списка Сенцова" Александр Стешенко. Мужчину задержали на границе с оккупированным Крымом. А спустя время поместили уже в подвал ФСБ, где три месяца пытали. Мужчину заставили признаться в экстремизме, но уже на суде украинец от выбитых силой показаний отказался.

Видео: признание пленного о пытках

Отношения "Зе-команды" с журналистами

Эпоха постправды, издевательств и троллинга – так многие журналисты отреагировали на ситуацию с заявлением Андрея Богдана об отставке. Возмутило медийщиков и то, что команде Зеленского они якобы не нужны. Поскольку в партии хотят общаться с избирателями через социальные сети. Однако медиаэксперты убеждают, это отключает у людей критическое мышление, поэтому журналисты должны контролировать власть.

Видео: вброс об увольнении Богдана и реакция главы ОП

Зеленский хочет легализовать азартные игры

Азартным играм в Украине быть, однако не везде. Владимир Зеленеський заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион у Черного моря. Выгодна ли такая идея президента и сколько денег это принесет бюджету Украины – узнавали журналисты 24 канала.

Видео о визите Зеленского в Турцию и встрече с бизнесом:

Ряд кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, которые потрясли страну накануне. Погиб по меньшей мере 31 человек, еще более 60 – ранены. Массовые убийства уже вошли в десятку самых кровавых в стране. Журналисты 24 канала собрали всю информацию о жутких расстрелах в Огайо, Техасе и Чикаго.

Видео о страшных терактах в США: