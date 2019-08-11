Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Зеленський провів розмову з Путіним: чи наблизить це Україну до миру
Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Проте експерти наголошують, що такі дії президента не наблизить Україну до миру.
Відео про дзвінок Путіну та його ймовірні наслідки:
Політв'язень Стешенко повернувся до України: як він пережив катування росіян
Після понад року полону додому нарешті повернувся політв'язень зі "списку Сенцова" Олександр Стешенко. Чоловіка затримали на кордоні з окупованим Кримом. А опісля помістили уже у підвал ФСБ, де три місяці катували. Чоловіка змусили зізнатися в екстремізмі, але вже на суді українець від вибитих силою показів відмовився.
Відео: зізнання полоненого про катування
Стосунки "Зе-команди" з журналістами
Епоха постправди, знущань і тролінгу – так чимало журналістів відреагували на ситуацію із заявою Андрія Богдана про відставку. Обурило медійників і те, що команді Зеленського вони нібито не потрібні. Бо у партії хочуть спілкуватися із виборцями через соціальні мережі. Однак медіаексперти переконують, це відключає у людей критичне мислення, тому журналісти мають контролювати владу.
Відео: вкид про звільнення Богдана та реакція голови ОП
Зеленський хоче легалізувати азартні ігри
Азартним іграм в Україні бути, однак не всюди. Володимир Зеленеський заявив, що під ігровий бізнес планують виділити окремий регіон біля Чорного моря. Чи вигідна така ідея президента та скільки грошей це принесе бюджету України – дізнавалися журналісти 24 каналу.
Відео про візит Зеленського до Туреччини та зустріч з бізнесом:
Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо
Сполучені Штати Америки у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Загалом, загинула щонайменше 31 людина, ще понад 60 – поранені. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні. Журналісти 24 каналу зібрали всю інформацію про моторошні розстріли в Огайо, Техасі та Чикаго.
Відео про страшні теракти в США: