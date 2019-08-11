Наслідки дзвінка до Путіна, моторошні подробиці бранця Кремля про катування – топ-5 відео тижня

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Зеленський провів розмову з Путіним: чи наблизить це Україну до миру

Володимир Зеленський розповів, що після вбивства чотирьох військових на Донбасі він терміново зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Проте експерти наголошують, що такі дії президента не наблизить Україну до миру.

Відео про дзвінок Путіну та його ймовірні наслідки: