Россия боится и ее можно дожать: интервью с Михаилом Подоляком
Россия загнана в тупик на поле боя, а на дипломатическом фронте стала настоящим изгнанником. От отчаяния в Кремле продолжают продуцировать басни, чтобы давить на украинское сообщество и мировых лидеров, однако их план провалился. Мир как никогда объединился вокруг нашего государства.
В российских военных и силовых структурах хаос – это видит весь мир, но ему стоит и уверенно и резко рефлексировать на это. Продуманное, уверенное и всестороннее давление всех международных организаций и отдельных стран на Россию будет эффективным. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
Первая часть Подписана совместная декларация по поддержке Украины: интервью с Подоляком о саммите НАТО
Куда делась ЧВК "Вагнера"
"Гений мысли" Путин сказал, что ЧВК "Вагнера" не существует, потому что нет соответствующего закона о частных военных компаниях. Но потом сам же сказал, что потратил на то, что "не существует", 86 миллиардов рублей.
Это одна история. А тут пресс-секретарь Пентагона говорит, что сейчас ЧВК "Вагнер" не участвует в боевых действиях, а все оружие, которое они имели (а именно 2,5 тонны боеприпасов, 20 тысяч стрелкового оружия, 2 тысячи единиц военной техники), передали российской армии назад.
Теперь так называемый "Вагнер-центр", ранее занимавшийся вербовкой личного состава этой ЧВК, переформатирован в дополнительный центр для спецназовцев. Тем не менее, не кажется ли вам, что через некоторое время Пригожина могут пригласить выступить в ООН, с просьбой рассказать, как их преследуют.
Меня всегда удивляет, когда через некоторое время кто-то говорит об очевидных вещах под видом фундаментального анализа. Это говорит о недостаточности понимания темпа этой войны в целом и политических процессов на просторах Украины и России.
Вы совершенно правы, это элементарные вещи. "Вагнера" действительно не существует, что бы там ни говорили. Да, еще есть остатки "Вагнера". Потому что "Вагнер" разбивают, разбивают от страха, они с ними не хотят иметь дело.
А на фоне того же Попова вообще понимают, что есть огромная проблема с российскими милитарными или парамилитарными структурами, которые так или иначе имели отношение к министерству обороны. Потому что министерство обороны их не контролирует.
Что происходит с "Вагнером"? Мы об этом говорили и две недели тому назад.
- Первая часть переходит на работу, включая рекрутинговые центры, в минобороны. Они будут участвовать дальше в войне, но будут рассредоточены по разным частям.
- Вторая составляющая – самая человеконенавистническая перейдет на работу в Росгвардию, кстати туда передают тяжелое оружие. На базе Росгвардии как раз и создадут отряды поддержки путинской вертикали, если начнутся некоторые неконтролируемые силовые процессы в России. Да, это иллюзия, потому что Росгвардия разбежится сразу, даже если там будет тысяча или две тысячи инструкторов Вагнера. Но между тем наиболее неадекватные из Вагнера будут переходить именно в Росгвардию. И это уже процесс.
- Маленькая часть останется в Беларуси, потому что Лукашенко получил якобы подарок – пару сотен вагнеровцев-инструкторов, которые будут обучать его спецназ что надо делать и как надо кувалдой разбивать голову своим оппонентам во время массовых беспорядков. Это в Беларуси будет делать частично "Вагнер".
- Четвертая составляющая, которая могла быть, остаться и иметь определенную работу, и тот же Пригожин мог быть там, и тот же Уткин мог там остаться – это африканские активы, но мы с вами видим, что происходит сегодня на Ближнем Востоке и Центральноафриканской республике с "Вагнером". Они там также идут под обыски, под задержание, в Ливии, Сирии, ЦАР и т.д.
Поэтому мне кажется, что даже там “Вагнер” не оставит активы, то есть контроль над теми или иными полезными ископаемыми, я так деликатно скажу, и правительствами ряда африканских стран. Вместо этого там будут опять же отряды, которые будут на базе Росгвардии.
Почему? Потому что сегодня субъект Путин, по моему мнению, совершенно точно не доверяет главному управлению генштаба – ГРУ, если говорить предыдущими аббревиатурами. И не совсем доверяет ФСБ, и ряду специалистов, которые точно в этой странной истории о беспорядках заняли опосредованную позицию: "Поддерживаем ли "Вагнер", или не поддерживаем".
Вы же видите, что происходит с рядом генералов, включая Суровикина, они как исчезли, так и исчезли. Понятно, что они не оказывают влияния на оперативно-тактические решения, которые принимаются непосредственно в зоне проведения так называемой "СВО". И в то же время они находятся в неустановленных местах. Я думаю, дают показания о том, что это было такое.
Читайте ЧВК "Вагнера" не существует, – Путин впервые рассказал о якобы встрече с мятежниками в Кремле
Но это все говорит о ключевой составляющей – все, что касается "Вагнера" сегодня и вчера, и во время неудачного мятежа, говорит о том, что эрозия силовой вертикали, эрозия силовых отношений и межведомственных отношений в России набирает обороты. И это процесс гниения, который точно приведет к мощному внутреннему мятежу, реальному, реалистичному.
Это не будет столь демонстративный манифестный марш. Но это будет означать следующее – ряд тактических поражений России вдоль линии фронта и все эти болезни, уже бурно развивающиеся во внутреннем политическом организме России, проявят себя внутренними боевыми действиями.
Теперь из университета спецназа планируют поступать в ЧВК "Вагнер". В который, вероятно, будут вступительную кампанию проводить под песни "Бутырки", ведь какой еще им подходит гимн. Но мне все это напоминает такое стоячее болото: где-то Кадыров ушел в отпуск, неизвестно, где девался Пригожин, Суровикина не показывают, Шойгу выходит и читает вместо Конашенкова статистику. У меня такое чувство, что это все напоминает тишину перед бурей.
Вы совершенно правы. Я просто считаю, что если мы вернемся сейчас к саммиту НАТО. Единственное, чего там не хватало, на мой взгляд, это четкие фиксации нынешнего статуса России. Таких оскорбительных фиксаций, потому что это были бы такие дрожжи, которые добавили бы как раз скорости этим бурным процессам во внутреннем организме, или "ЖКТ", кишечнику, как можно сказать, России.
И это действительно так. Это все сегодня выглядит как будто накануне чего-то. Просто не все еще ощущают этот момент.
Интересно У Путина большие проблемы: диктатор дал понять, что решения НАТО были правильными
Вот мы упоминали о спикере Пентагона. Мне кажется, что они не до конца чувствуют историчность момента и событий, которые происходят в России. И что надо меньше делать таких осторожных заявлений. Потому что это немножко наоборот стабилизирует это состояние. Типа они не видят того, не готовы это сказать. Ну все понятно – Россия идет вниз, обязательно к внутренней трагедии. Давайте просто это ускорим.
Почему я всегда говорю ускорить? Это как раз человеколюбивая стратегия Украины, несмотря ни на что. Чем быстрее в России начнется этот процесс внутреннего мятежа, тем меньше других, нормальных людей пострадают.
Я имею в виду не в России. Потому что все, что будет проходить в России, нам с вами безразлично. Главное, чтобы была граница, масштабная, огромная. Пусть они там делают все что угодно. Но чем быстрее это начнется, тем меньше других стран будут в этот процесс так или иначе затянуты.
И меньше будет этой гнилой пророссийскости, которую мы с вами периодически видим в разных странах. Люди приезжают, 20 лет назад бегут из России, живут в Германии, а сегодня выходят и говорят: "А почему вам не нравится, что Путин вырезает украинцев?"
Вы понимаете абсурдность этого? И этих процессов будет гораздо меньше, потому что эти люди поймут, даже эти люди, будучи россиянами, они даже понимают, что: либо ты соблюдаешь определенные ценности, либо ты соблюдаешь определенные правила, либо тебя там не будет. Или тебя депортируют в единую систему главных управлений лагерей – ГУЛАГ так называемый.
И это главное. Главное, чтобы перестали говорить такие странные заявления, мол, они там что-то видят, не видят: "Знаете "Вагнер", смотрим как "Вагнер" выходит, "Вагнер" идет колонной с белорусскими автобусами в направлении Беларуси".
Это странно, это какие-то инфантильные заявления, которые не дают понимания людям, что действительно мир изменился, что мир абсолютно точно аналитически относится к России, иначе относится к процессам, которые там проходят, с большей готовностью на это все реагировать, меньше боится России и так далее.
Но зачем говорить эти инфантильные фразы, которые указывают, что мир продолжает бояться России? Чтобы что? Чтобы замотивировать Россию дальше убивать и попытаться где-то проатаковать другие страны, типа "умирать, так все умирай сразу".
Зачем это делать? Госпожа Катя, вы задаете этот вопрос, вы можете ответить, зачем люди периодически демонстрируют свою неосведомленность – первое, второе – страх, и третье – непонимание, как на слова сегодня реагируют соответствующие социальные группы в частности в России? Почему после 17 месяцев войны и трансформации, этого не проходит?
Мир должен более уверенно и резко относиться к России
Видите ли, господин Михаил, не все так быстро готовы меняться и подстраиваться под реалии. Мы тоже не готовы были к тому, но у нас не было другого варианта, потому что война на нашей земле, а они все пытаются одеть белый халат и заявить, что они ни при чем. У меня такое впечатление, что они каждое утро просыпаются и думают, что, возможно, это был сон и этого всего нет.
Это точно сон, но сон реалистичный. Знаете "Кошмар на улице Вязов" Уэса Крэйвена? Вот все именно так и происходит. Если ты не хочешь брать что-то к ответственности своей, это же не значит, что она к тебе не придет и не нанесет тебе вреда.
Вот мы сегодня говорим постоянно об одном и том же. Имею в виду не интервью, а вообще.
Делайте правильные выводы, измените аналитичность как таковую, придите к выводу фундаментальному.
Первое – нельзя позволять какой-либо стране нарушать глобальный миропорядок, то есть ломать правила, конвенции и т.д.
Второе – вам повезло, я даже не понимаю, как так случилось, вам повезло, что есть Украина, которая хочет это делать логистически. Не просто какие-то заявления, а логистически, включая поле боя, масштабным, большим делает то, что должно было бы делать глобальное демократическое общество в целом.
Третья составляющая – не делает заявлений. Уже очевидно, что эти заявления можно было делать вчера, до войны и так далее. И говорить: "Смотрите, Патрушев такой умный человек. Мы сейчас с ним пообщаемся по закрытым каналам и там будет". А после этого там выходит Нарышкин и говорит: "Мы там вчера поговорили с директором ЦРУ, обсудили будущее Украины"
Кто ты такой Нарышкин, чтобы говорить о будущем Украины? Ты о своем будущем поговори. Поговори о костюмах, которые возьмешь и ответственно будешь носить в зале судебного заседания в Гааге. Ты будешь говорить об Украине сегодня?
К теме Роль западного оружия в войне и что будет с зерновым соглашением: Путин выдал новую порцию маразмов
Вы знаете и нет опровержения этого. Наоборот делается вид, что действительно Нарышкин оказывает определенное влияние. Смотрите, это директор СВР ("Служба внешней разведки") российского, который говорит постоянно о "боевых" насекомых и биолабораториях.
Мы ведь не говорим, что это нонсенс, что это совершенно отсутствующий персонаж. Персонаж отсутствует. И это плохо. А надо было бы это уже делать. Не давать возможность людям такого типа как Нарышкин получать ту или иную легитимность благодаря тому, что не опровергают дикие заявления.
Почему я говорю, что дикие заявления? Потому что если ты действительно глава разведки, например, и у тебя есть определенные коммуникации, то ты не будешь об этих коммуникациях говорить публично. Почему? Ты же глава разведки. Это профессия, это компетенция. А если ты выходишь и ноешь, как это делает всегда Нарышкин, это говорит, что ты боишься.
Наши партнеры должны осознать, что Россия боится и что Россию можно дожать. И что дожать можно не бюрократичностью, а именно соответствующими решениями. Какие решения соответствующие? Четыре.
- Оружие, мы с вами понимаем. Оружие для страны, которая готова логистически закончить эру существования "второй армии" мира.
- Вторая составляющая – меньше возможностей информационных для России. То есть не надо выходить и говорить инфантильные вещи, которые дают возможность России зацепляться и выстраивать свои информационные компании.
- Третья составляющая – абсолютно четкие юридические термины в отношении России, ведь это будет существенно ускорять внутреннюю трансформацию России.
- И, наконец, четвертое – ключевое. Примите историчность момента и примите то, что Россия больше не является страной, которая будет дальше существовать.
Ну, все. Сделайте эти вещи и тогда будет более или менее понятно. Да, мы будем с вами понимать, что не хватает, вероятно, объема снарядов. И здесь Байден, на мой взгляд, принимает абсолютно крутое решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. И говорит совершенно откровенно об этом. Да, мы понимаем дефициты и мы даем Украине… И это говорит абсолютно о том, что господин Байден четко сознательный и делает правильный шаг, символический шаг. Четко который расставляет акценты.
Так и другие шаги можно параллельно с этим делать? И по ATACMS, и по соответствующим заявлениям, и по минимизации любых контактов с людьми типа Нарышкина и наконец можно сказать, кто такой Нарышкин с точки международного наркотрафика и тому подобное. Можно об этом говорить, а не о боевых насекомых всегда с ним общаться.
Зачем Украина легализовала медицинский каннабис
Господин Михаил о наркотрафике. Потому что после таких заявлений я чувствую, что сегодня весь эфир пропагандистских каналов будет посвящен именно этому. А именно, потому что Крым после деоккупации "засеют" каннабисом. Сказала Тамила Ташева. Вы же понимаете, что это сегодня будет топ-тема на всех телеканалах в России.
Теперь перейдем к каннабису.
Нет, что касается наркотрафика или конкретно Нарышкина – это не моя компетенция. Я не об этом. Можно говорить о соответствии того или иного человека в России и причастности к тому или иному уголовному преступлению. А не говорить о том, что это какое-нибудь выдающееся лицо, имеющее право что-то там публично говорить. Я об этом только.
Что касается наркотрафика, то, безусловно, было бы желательно послушать, что Россия делает с точки зрения глобального наркотрафика. Она в этом совершенно четко принимает непосредственное участие.
Относительно каннабиса – это нонсенс. Я имею в виду нонсенс слушать Россию, ведь у нас есть конкретная синхронизация намерений Украины с намерениями наиболее продвинутых в этом плане. В плане гуманистичности как таковой западных стран, включая Соединенные Штаты, Евросоюз и т.д.
Мы же немного о другом говорим, правильно? Мы же не говорим о каннабисе в коммерческих целях, как это делает Россия с другими видами наркотиков. Мы же говорим о каннабисе, как конкретном медицинском инструменте для того, чтобы помешать невероятной боли, от которой страдают определенные социальные категории, имеющие не только онкологию, но и другие тяжелые хронические заболевания.
Меня здесь больше Крым и деоккупация интересует. Потому что сегодня с утра стояло 200 автомобилей на незаконной постройке, которую они называют Керченским мостом. И сейчас, как говорит наша разведка, они пытаются максимально скрывать перевозку оружия, боеприпасов и всего прочего и делают это под видом якобы транспорта местных жителей.
Так, понимая, что мы не будем бить по граждански, а они могут все это скрыть "красиво". Планы на наш украинский Крым и деоккупацию. Когда мы уже сможем там выращивать украинский каннабис для лекарств?
Выращивать каннабис – классная идея, стартапчик для Крыма.
Подробнее После легализации: Украина планирует выращивать каннабис в Крыму
Во-первых, нас должно не волновать все, что говорят россияне о Крыме. Они к Крыму не имеют никакого отношения, кроме оккупации. Юридически они являются оккупантами независимо от того это военные или гражданские, но это оккупанты с соответствующими юридическими статусами. И нам все равно, что они там говорят, и это их не касается. Все, что делает Украина на своих территориях, должно касаться только Украину, наших партнеров и тому подобное. Россия при чем здесь ?
Вторая составляющая. Ну, мы же с вами понимаем. Я понимаю, что периодически возникают разные концепции. Если Крым не украинский – война не закончилась. Ну и все, точка. Она будет в другом виде. Она будет постепенно эскалироваться опять же, и мы будем постоянно испытывать проблемы со страной, которая будет серой зоной.
Украина будет просто уничтожена. Крым не украинский – Украины нет. Крым украинский – России нет. Все же очевидно. Я имею в виду Россию по крайней мере в таком политическом виде как сегодня.
Это столь очевидно, что достаточно странно, что периодически возникают сегодня темы, что может быть решение какое-нибудь другое. Да, может решение быть иным. Добровольно они оттуда ушли. Об этом президент, кстати, сказал. Абсолютно четко сказал: "Смотрите, хотите переговоры? Да, пожалуйста, вышли из Крыма и будут переговоры. Можете переговоры вести о том, сколько вам нужно часов дать для того, чтобы вышли из Крыма без военной кампании. Вы готовы на это?"
Мы ведь с вами осознаем, что Россия не готова к этому. То есть Россия в любом случае будет ожидать ответных военных действий в Крыму для того, чтобы оттуда так же, отрицательно, быстро отступить.
Третья составляющая. Вы абсолютно правы. Россия сегодня использует гражданское население исключительно для того, чтобы обезопасить те или иные инфраструктурные объекты. Базы военные, логистический военный объект под названием Керченский мост и т.д.
Россия просто гражданское население будет держать долго для того, чтобы мы не наносили удары по военным объектам в Крыму. Они и туристические базы там так делают, чтобы были рядом системы ПВО. Это ведь Россия.
Вы же помните "легендарное" изречение Путина: "Мы там женщин и детей поставим в первый ряд, а за ними будем стоять мы с автоматами". Вот и есть сущность российских крыс. Они именно так выглядят. Они всегда используют гражданское население.
А гражданское население России настолько "умно", что оно готово выполнять роль маскираторов военных объектов. Готово, не подписывая даже контракты, брать на себя функцию безоружной защиты военных объектов. Так выглядит современная Россия. Потому, безусловно, они это будут использовать.
И наконец четвертое – главное. Все, что касается полуострова Крым и все, что говорит Ташева – абсолютно четко. Они сегодня и госпожа Верещук, и Ташева опекают тем, чтобы уже готовить программы деоккупации с точки зрения реинтеграции этих территорий. Какая должна быть власть, инфраструктура власти, какими должны быть основополагающими и принципиальными правилами поведения, что будет делать с гражданским оккупантом, как будем возвращать недвижимость, что будем делать с недвижимостью, которая незаконно построенной россиянами и тому подобное.
Это все обсуждается на разных уровнях. Президент в этом процессе активно принимает участие. Потому что нужно готовиться.
Вы знаете просто есть составляющая войны. Это очень важно и вот это, что сегодня по линии фронта происходит это накопление результата. То есть уничтожение, постепенное продвижение вперед и т.д.
Вторая составляющая – это информационное накопление. То, что вы делаете – многое даете информации, которая сейчас доминирует. По моему мнению, Украина доминирует вместе с партнерами в глобальном информационном пространстве относительно того, как эта война должна закончиться и это опять же имеет накопительный эффект.
Третья составляющая – большие инфраструктурные проекты, которыми занимаются те или иные отраслевые министры, которые уже готовят программы по реинтеграции территорий включая Донбасс, Крым и так далее. Имеется в виду юридическая реинтеграция – права недвижимости, физическая реинтеграция – правила, которые должны быть в отношении украинскости, работы с коллаборантами.
Обратите внимание "Масштабы потерь колоссальные": в Запорожье погибают мобилизованные крымчане
Не все коллаборанты, как правило, умные люди. Они делают выбор, который является максимально негативным. Как вы относитесь к человеку, всегда делающему максимально негативный выбор в жизни? Как к неразумному человеку, инфантильному. Не все коллаборанты понимают, что пора идти в Чукотку, Читу и так далее. Некоторые остаются в Крыму. Что с ними делать – нужно продумать.
Состояние Михеила Саакашвили
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что к Михеилу Саакашвили удалось допустить специалистов и медицинских работников, которые будут заниматься его здоровьем. Как удалось этого добиться?
Давайте подождем – это трудный процесс, чтобы не навредить. Достаточно сложно разговаривать с сегодняшним грузинским правительством по ряду причин. Одна из них – существенное влияние России на процессы. Но между тем удается.
Давайте дождемся определенных результатов, как будут развиваться события. Может быть, можно будет найти решение. Переговоры, где прямо или косвенно присутствует Россия, достаточно сложны. Но дождемся результатов и подробно все проговорим.
Главное – не о переговорах нужно говорить, а о будущем Саакашвили. Сможет ли он все-таки получить лечение не в пенитенциарной системе Грузии, а вне. Не обязательно в Украине, в любой стране Европы с учетом гуманистического момента и переговорных процессов, которые сейчас происходят.
Вбросы российской пропаганды
Люди начинают спрашивать о потерях на фронте. Президент иногда озвучивает цифры.
На мой взгляд, о войне сегодня достаточно объективно говорит Главнокомандующий Валерий Залужный, руководители направлений, в том числе Александр Сырский, объемно и регулярно об этом говорит заместитель Министра обороны Анна Маляр. То бишь информация есть, что происходит с оперативной точки зрения на том или ином направлении. Здесь все объективно.
Относительно непосредственно общего количества потерь в рамках наступательных операций – это решение Ставки нужно ли что-либо обнародовать или нет. Тогда кто-нибудь из представителей это будет делать.
Моя личная позиция, я думаю, нужно осторожно относиться к определенной информации сегодня. Так как во время войны она имеет определенное психологическое влияние. В любом случае гипертрофированно и масштабируемо используется Россией. Будет попытка психологически давить. Это война и понятно, что есть потери.
Россия будет использовать это как психологическое давление. Мол, заставляйте правительство, чтобы оно согласилось отдать клочок того же Донбасса, но не потерять жизнь людей. Мы это все понимаем. Давайте осторожно относиться к этой информации. Будут соответствующие решения – обнародуют.
Все, что касается войны, потерь, фамилий героев после войны нужно скрупулезно проговорить. Как бы ни было сложно. Сегодня должны выиграть войну. Должны делать исключительно в пределах того, как это видят военные, Генштаб, Ставка.
Сейчас набегают боты с предофильскими историями. Я понимаю, что это тактика в информационной войне. Что касается других тактик в целом – можем предсказать их заранее? Что россияне будут делать дальше?
Есть 4 составляющие и россияне будут их продолжать.
- Первая – неудачные наступательные операции, не позволяющие быстро деоккупировать территории, поэтому война затянется на годы и будет много жертв. Это ключевой примитивный нарратив, который они будут продвигать и делают уже.
- Вторая – "вас не любят уже ваши партнеры, вынуждены вас поддерживать, но у них идут постоянные политические перевыборы, консультации, конфликты и поэтому партнеры будут постепенно уменьшать свою поддержку и постепенно вы останетесь один на один с Россией".
- Третья – Россия проходит через переоснащение ВПК, сотни тысяч кораблей вводят в эксплуатацию, передают флотам, вводят самолеты, настроили сотни "Калибров". То есть, они будут продвигать, что российский военно-промышленный комплекс перестроился и масштабно готовится к следующим этапам, которые начнутся осенью или зимой. Мы должны понять, что это будет ключевой нарратив.
- Четвертая – Украина полностью коррумпирована, в Украине кто-то мародерствует на войне (не без этого), к сожалению, здесь есть определенные элементы. Если ты хочешь влиять на что-то, надо, чтобы была какая-то первоочередная правдивость. Россия делает это достаточно пошло и выглядит это ничтожно. Они будут говорить, что правительство здесь заинтересовано, чтобы война тянулась годами, потому что они на ней "зарабатывают". Это примитивный тезис, который был с первого дня, но периодически они делают его ключевым.
Плюс попытки примитивной дискредитации – разрушение ГУРа, уничтожение определенных командиров и так далее.
Смотрите также "Зомбаж" внутри России: когда "министерство пропаганды" прекратит свою работу
Всё предусмотрено. Понятно, что Россия будет делать. Более того понятно, что мы имеем разные этапы войны, разные психологические состояния общества, где-то депрессивное может быть. У нас периодически жесткие дискуссии среди партнеров – нужен кассетный боеприпас или нет.
Моя позиция проста – нужно дойти до финала этой войны. Надо ежедневно просыпаясь понимать, что вчерашнего дня не было. Что сегодня нужно делать то же в полном объеме. Все те же нарративы продвигать, проводить разъяснения, десятки встреч. Объяснять одно и то же. Это важно.
Мы должны до конца войны вести этот объем. И не реагировать лично на попытки расшатать личности, когда какие-то "компроматики". У нас ключевая цель – должны довести войну до справедливого финала, выиграть ее. После этого можем сказать, что мы отрицательные персонажи, уничтожайте нас. Но это уже не будет важно, потому что война выиграна Украиной.
Спокойно делаем свое дело, развенчиваем мифы. Кстати, у вас на канале вы шикарно производите развенчивание мифов. Даете сарказм и иронию – это правильно. Все, что в России – они сами себя запугают настолько, что будут бояться заходить в ворованные туалеты.