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Повлияют ли колебания цен на нефть на стоимость бензина в Украине: объяснение эксперта

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Подорожает ли бензин?
Подорожает ли бензин? / 24 Канал

На прошлой неделе на мировых рынках был зафиксирован рост цены на нефть. Причиной роста котировок нефти было заявление Президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном и повторное введение санкций против Ирана.

Об этом в комментарии сайту "24" отметил советник Министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

После соответствующих заявлений нефть марки Brent подорожала до 77,35 доллара. По состоянию на утро 14 мая цена североморской нефти марки Brent начала дешеветь и опустилась ниже отметки 77 долларов за баррель, если быть точным – на уровне 76,70 доллара за баррель, уточнил Белявский.

Влияние колебаний цены нефти на Украину имеет инерционный характер. Если в ближайшие две недели цена нефти не вернется к показателям начала апреля месяца текущего года, с определенной инерционностью может произойти подорожание стоимости нефтепродуктов,
– констатировал советник министра.

Эксперт отметил – стоит принять во внимание, что на прошлой неделе инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch опубликовал отчет, в котором говорилось о том, что дефицит нефти на мировом рынке в ближайшие 1,5 года может привести к значительному изменению баланса и предложения. В частности, цены на нефть в 2019 году могут подойти к отметке 100 долларов за баррель.

В целом, среднегодовые цены на природный газ и нефть постоянно повышаться, тогда как уголь до 2020 года будет дешеветь, а затем расти с темпами меньше $1 в год,
– подытожил Белявский.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести высокий уровень санкций против Ирана. Позже стало известно, что США готовят новый пакет санкций против Ирана. Из-за чего цена на топливо в Украине может вырасти на 20%.

Ядерная сделка с Ираном является одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный комплексный план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Соглашение предоставило международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должна была быть вывезена.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Иран нефть Горючее Новости США
Источник: 24 Канал
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