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      Повышение ренты на добычу руды – желание Коломойского, которое портит инвестклимат, – экономист

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / glavred.info

      Инвестиционный климат в Украине не становится лучше после смены власти. Давление со стороны силовиков осталось, с судами проблема.

      А законодательные инициативы в налоговой сфере, которые лоббирует олигарх Игорь Коломойский, еще больше ухудшают инвестклимат.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      Во многом все зависит от судебной реформы и реформы СБУ. Суд и СБУ – две главные проблемы Украины. Они "щемят" бизнес. Огромное разочарование вызывает откат земельной реформы, когда вместо либеральной модели выбирают модель очень спокойненько, которая не станет сигналом для инвесторов,
      – подчеркнул Фурса.

      Кроме того, добавляет эксперт, наибольший приток инвестиций в последние годы был в возобновляемую энергетику – солнце и ветер. Сейчас власти пытаются инициировать пересмотр тарифов в этой сфере – это тоже будет плохим сигналом инвесторам.

      По словам Фурсы, некоторые налоговые изменения, которые предлагает власть в законопроектах №1053 и №1073 – положительные. Но есть и отрицательные – как в №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

      Инициативу по железной руде (№1210 - Прим. 24) критикуют очень справедливо. Повышение ренты на добычу железной руды – это было чисто желание Коломойского, которое возникло ниоткуда, не соответствует нормальным мировым практикам и действительно портит инвестклимат,
      – отмечает Фурса.

      Что известно о законопроекте №1210?
      Этим документом, инициированным фракцией "Слуга народа", предполагается резкое повышение ренты на добычу железной руды. По мнению экспертов, законопроект не соответствует действующему Налоговому кодексу. Если его примут это может уничтожить полностью отрасль. Существует вероятность свертывания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом.

      blog_ava
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      Теги: Металлургия Инвестиции Игорь Коломойский Налоговый кодекс Налоги
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