Пожар в Нотр-Даме из-за Зеленского: посол Франции возмутилась шуткой политолога Порошенко

Украинский политтехнолог Тарас Березовец пошутил о связи между страшным пожаром в Соборе Парижской Богоматери и приездом во Францию кандидата в президенты Владимира Зеленского. На это остро отреагировала посол Франции Изабель Дюмон, назвав слова ведущего "стыдом".

Непутевую шутку о пожаре в Нотр-Даме Березовец опубликовал на своей странице в Twitter.

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Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть,

– сказал Березовец.

Однако пользователи жестко раскритиковали слова политолога, который связан с избирательной кампанией президента Петра Порошенко. Березовца обзывают нецензурными словами, а его пост называют "идиотским". Кроме того, пользователи напомнили, что во Францию ​​приезжал не только Зеленский, но и его конкурент – Порошенко.

Наибольшее возмущение высказывание политолога вызвало у посла Франции Изабель Дюмон, которая распространила его сообщение и написала: "Как вам не стыдно? Позор". Она также обозначила в соцсети Министерство иностранных дел Украины и лично главу МИД Павла Климкина, чтобы они обратили внимание на скандальную реплику.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери?

Нотр-Дам – одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.



15 апреля 2019 года часть Собора Парижской Богоматери охватил большой пожар. Спасателям удалось его потушить только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения крыши в одном месте пробито большую дыру в потолке. В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.



Во время ликвидации огня по меньшей мере один пожарный получил серьезные травмы. По предварительным данным, причиной возгорания стали реставрационные работы, которые начались в начале апреля. Однако, из-за чего именно произошел пожар, информации нет.



Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор. Средства на восстановление Нотр-Дама уже собирают люди по всему миру, а лидеры стран заявили о готовности помочь в восстановлении храма.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)