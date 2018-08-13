Президент Турции пригрозил разорвать альянс с США: эксперты оценили позиции Анкары

12 августа Реджеп Эрдоган обвинил администрацию Дональда Трампа в развязывании "экономической войны" с Турцией и пригрозил "поиском новых союзников в противовес Вашингтону".

Это заявление турецкого лидера спровоцировано обещанием главы Белого дома ввести большие санкции против Анкары. Такие угрозы со стороны США обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона. Вместе с пастором в Турции задержаны еще 19 граждан США и трое турецких сотрудников американской дипмиссии.

Читайте также: Эрдоган призывает турок менять иностранную валюту на лиры

Недовольство в столице Соединенных Штатов вызывает также намерение Турции приобрести российский ЗРК С-400, нежелание Анкары участвовать в новых американских санкциях против Тегерана, а также конфликт интересов в Сирии, где американцы поддерживают курдских повстанцев, объясняет Tagesspiegel.



Из-за всех этих обстоятельств администрация Трампа, кроме санкций на экспорт турецкой стали и алюминия, планирует перекрыть турецким компаниям беспошлинный доступ к американскому рынку.



Зато Анкара мало что может противопоставить Америке в экономическом плане, однако у нее есть ряд других возможностей, отмечает издание. Так, сторонники Эрдогана требуют закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, которая стала символом стратегического значения Турции для НАТО, говорится в публикации.



Также Эрдоган уже несколько лет рассматривает возможность сближения с Россией и Китаем, однако, по мнению немецкой газеты, эти две страны не являются для Турции надежной стратегической альтернативой.



Стамбульский консультант компании GlobalSource Partners Атилла Есилада в комментарии для Financial Times предположил, что президент Турции, перед тем, как угрожать США, мог договориться с главой Кремля Владимиром Путиным, и тот пообещал предоставить ему "какие-то кредиты".



Еще один вариант для Эрдогана – это Катар, поскольку Турция стала важным союзником этой богатой страны, где у нее есть военная база, и укрепила с ней экономические связи с момента введения эмбарго арабскими государствами.



Однако из-за эмбарго Катар обременены своими финансовыми проблемами, а потому вряд ли это государство встанет на сторону Турции. "В Катаре расположена крупнейшая в регионе американская военная база, и страна стремится завоевать поддержку США в споре с соперниками в Заливе", – отмечает FT.



Аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш также сомневается, что Турция сможет заручиться поддержкой незападных стран.

Туркам нужны десятки миллиардов долларов. Если бы это была программа МВФ, может быть, речь шла о 20-40 миллиардов долларов. У России же свои проблемы с санкциями, Китай не сольет американцев, а Катар в одиночку не сможет предоставить достаточную помощь,

– убежден аналитик.

Читайте также: Власти Турции обвинили соцсети в падении национальной валюты