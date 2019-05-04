"Приватбанк" рекордно увеличил доходы

За 2018 "Приватбанк" увеличил чистый комиссионный доход, то есть доход от предоставления услуг и проведения банковских транзакций, в полтора раза – до 15,2 миллиардов гривен.

Также "Приватбанк" оказался одним из лучших украинских банков по показателю превышения доходов над расходами, который составил 45%.

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Годовой отчет банка подтвердила аудиторская компания E&I.

Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций как в отделениях, так и в онлайн-каналах позволили добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом,

– отметили в пресс-службе.

Согласно годовому отчету "Приватбанка" рост чистых комиссионных доходов в условиях увеличения, по сравнению с 2017 годом, операционных расходов всего на 14,7% обеспечило банку получение рекордной по итогам 2018 года прибыли в размере 12,8 миллиардов гривен.

"Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и являются важным фактором устойчивости бизнес-модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы", – отмечается в отчетности банка.

Как сейчас разворачиваются события вокруг "Приватбанка"?

Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

Какие еще решения по делу "Приватбанка" принял суд:

19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц;

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных от его национализации.

26 апреля стало известно, что Коломойский подал еще 5 исков в Хозяйственный суд Киева в НБУ и "Приватбанка". Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.