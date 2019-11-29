Прячется в аннексированном Крыму и поставляет продукцию в РФ: как человек Януковича ведет бизнес

Политическая жизнь в Украине развивается настолько стремительно, что фамилии чиновников, которые еще 5 лет назад не сходили с новостей, многие могут и не вспомнить. Оккупация Россией Крыма, АТО и надежды на президента в 2014-м. Однако в итоге – коррупционные скандалы и тайные встречи под покровом ночи. В 2019 году надежды уже на нового президента. Но опять – коррупционные скандалы и тайные встречи

В поселке Свесса, который находится в Сумской области, расположен Свесский насосный завод – украинское предприятие, отсюда специальное оборудование регулярно поставляется на пороховые заводы Российской Федерации. Даже на шестой год российской военной агрессии.

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22 февраля 2014 года. Президент Виктор Янукович собирает вещи и убегает из резиденции "Межигорье". В тот же день протестный Киев покидает и его ближайшее окружение. В частности, тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев.

Тогда же вечером он напишет на своей странице в фейсбуке: "В период с 22 по 24 февраля 2014 года я нахожусь в Севастополе. В понедельник я снова буду на рабочем месте". Но с тех пор ни на рабочем месте, ни на материковой части Украины Лебедева больше не видели.



Павел Лебедев

В октябре 2015 года экс-министра обороны признали пропавшим и объявили во всеукраинский розыск. По состоянию на это время прокуратура подозревает его в содействии сотрудникам правоохранительных органов в превышении власти в отношении участников акций протеста в феврале 2014 года. Однако расследование в отношении Лебедева приостановлено.

Хотя место своего пребывания Павел Лебедев особо и не скрывает. Начиная с 2015-го он периодически появлялся на фотографиях из уже оккупированного Севастополя. На одной из фотографий он накануне 9 мая поздравлял детей.



Лебедев в Севастополе

А в прошлом году в сети появилось видео, на котором экс-министр обороны Украины озвучивает собственную версию событий во время Революции Достоинства – и выражает готовность свидетельствовать по делу Виктора Януковича в его пользу.

В российском реестре юридических лиц Лебедев лично значится учредителем компании "Агрофирма "Альянс" (поселок Советское в Крыму) и президентом благотворительного фонда "Мы – севастопольцы" (в Севастополе). Но основной бизнес министра-беглеца на полуострове – строительство, убеждает журналистка издания "Центр журналистских расследований" Валентина Самар.

Он ведет довольно публичную жизнь в Севастополе. Он конкурирует с другими застройщиками, где теперь с приходом российского бизнеса становится все теснее. И он по-прежнему остается крупным таким девелопером в Севастополе,

– рассказывает Самар.

Можно даже предположить, где именно живет Лебедев – в имении на скалистом берегу с захваченным пляжем в Севастополе.



Дом Лебедева

Журналистам удалось установить, что на протяжении российской агрессии предприятие на Сумщине, связанное с его семьей, поставляло в Россию свою продукцию, которая в конечном итоге оказывалась на военных заводах.

Как же так могло случиться? Потому что активы Лебедева не попали под санкции. Почему? Вот официальный ответ Совета национальной безопасности и обороны: в СНБО таких предложений просто не поступало.



Ответ СНБО

Анализируя данные открытых реестров, можно заметить, что после бегства Павла Лебедева группа компаний "Интер кар груп", которую связывали с ним и бизнесменом Леонидом Юрушевым, получила новое название – "Аурум Групп", а ее основательницей выступила дочь экс-министра Алена Лебедева, которая до недавнего времени имела фамилию Шутова.



Кто входил в "Аурум групп"

О роли дочери экс-чиновника времен Януковича в его бизнесе рассказывает журналистка "Центра журналистских расследований" Валентина Самар.

"Алена Шутова, которая в 14-15 году была членом наблюдательного совета каких-то заводов из "Интер кар групп", имела долю в этих бизнесах, на сегодня, по сути, перебирает роль уже такой солидной бизнес-леди, под которой собрались все активы достаточно разветвленной бизнес-империи господина Лебедева", – отмечает она.

Бизнес семьи Лебедева

Свесский насосный завод работает в поселке Свесса на Сумщине еще с 19-го века. Сначала он выпускал сельскохозяйственные инструменты, а во время индустриализации 1930-х годов перешел к сложному и модернизированному производству насосной продукции.

Сейчас этот завод производит продукцию, которая, как говорится на его сайте, используется в энергетике, металлургии, пищевой и нефтедобывающей отраслях.



Завод на Сумщине

До недавнего времени "Свесский насосный завод" входил в "Интер кар групп" Лебедева и Юрушева. Теперь же он принадлежит "Аурум Групп", основательницей которой является дочь Лебедева. Она же значится и членом наблюдательного совета предприятия.

Свесса – пограничная местность в Сумской области. Всего в 16 километрах оттуда – государственная граница с Россией. Возможно, этот факт и объясняет то, что расположенный в самом центре поселка "Свесский насосный завод" активно прокладывает торговые пути в Российскую Федерацию.

На официальном сайте завода указано, что продукцию "Свесский насосного завода" на территории Российской Федерации реализуют четыре компании. Из них две реализуют продукцию исключительно "Свесского насосного завода". Речь идет о "Торговом доме "Свесский насосный завод" и компании "ОСО". Это указано на сайтах, гиперссылки на которые размещены на сайте украинского завода. Они – дилеры этого предприятия на Сумщине.



Ссылки на сайте

То, что российский дилер – "Торговый дом "Свесский насосный завод" – не чужая структура для семьи Лебедевых, может свидетельствовать то, что его единоличной владелицей является Галина Валентиновна Гутарина. В крымских СМИ ее называют сестрой Павла Валентиновича Лебедева и связывают с его строительным бизнесом в Крыму.

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"Был известный проект "Ривьера" в Евпатории, на Востоке Крыма, после которого в отношении мэра Евпатории Филонова возбудили уголовное дело. Собственно, этот проект тоже связан с Павлом Лебедевым. Компанию, которая должна была реализовывать девелоперский проект, возглавляет его сестра. Ее зовут Галина Гутарина", – рассказал журналист "Радио Свобода" Давид Аксельрод.

По информации, полученной от источника "Схем" на таможне, около 90% экспорта "Свесский насосного завода" попадает в Россию. По полученным данным, в период с 2015 по 2018 годы завод отправил продукцию только своим прямым российским дилерам "Торговый дом" и "ОСО" на сумму почти 200 миллионов рублей.



Сколько "Свесский насосный завод" получил, отправив продукцию российским дилерам

А дилер "ОСО", в свою очередь, согласно данным с официального сайта госзакупок России, поставлял оборудование в том числе на предприятия, которые имеют прямое отношение к военной промышленности Российской Федерации.