Падение гривны и безработица: озвучен прогноз на 2020-2021 год

Карантин изменил жизнь миллионов украинцев. И если карантин начнут постепенно снимать уже в мае, то экономика будет восстанавливаться дольше. А это повлияет на финансовую жизнь украинцев.

В Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии". Что прогнозируют для Украины – разбирался 24 канал.

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Как изменятся зарплаты в Украине

Минимальная зарплата в Украине – 4 723 гривны. Такой она будет оставаться в течение всего года. Прогнозируют, что в 2021 "минималка" вырастет до 5 134 гривен. Однако покупательная способность уменьшится.

По состоянию на 1 января 2020 года минимальная зарплата в долларах была 199 долларов. По состоянию на 1 января 2021 года по прогнозам относительно минималки и курса доллара, она составит 174 доллара. То есть зарплата хоть и вырастет, но в долларовом эквиваленте она упадет на 13%.

Зато еще дважды повысят прожиточный минимум. Сейчас он составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, а с 1 декабря – 2 189 гривен.

Что такое прожиточный минимум?Прожиточный минимум – это сумма денег, которая включает в себя стоимость продуктов, одежды, предметов быта, средств гигиены, а также коммунальных и бытовых платежей и транспортных расходов. Другими словами, это необходимая для поддержания физического и социального здоровья сумма денег. От прожиточного минимума зависит размер социальных выплат.

Прогнозируют, что среднемесячная зарплата в этом году будет 11 079 гривен, а в следующем году – 12 408. Это означает, что заработная плата уменьшится, ведь в марте украинцы в среднем получали 11 446 гривен. Традиционно самая высокая зарплата в Киеве. Меньше всех получают жители Черновицкой области.

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Что будет с безработицей в Украине

По разным оценкам в 2020 году безработица достигнет от 9,4 до 12%. По прогнозу НБУ, в апреле-июне уровень безработицы вырастет до около 12%. Важно понимать, что уровень безработицы включает лишь официально безработных людей, то есть тех, кто встал на учет в центр занятости населения. Поэтому уровень фактической безработицы будет выше. Примерный процент подсчитали в Торгово-промышленной палате.

За месяц действия карантина в Украине количество безработных выросло на 1-1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет.

Теперь без работы остались 2,5-2,8 миллиона украинцев.

По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7 – 15,4%,

– отметил Чижиков.

Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты, объяснил, что в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина. Таких людей примерно 1 миллион.

Всего в отраслях, которые "остановили", работали примерно 4 миллиона человек. В большинстве случаев работу также потеряли те, кто не имел возможности добираться до места работы из-за остановки пассажирского сообщения.

Безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты будут медленно возвращаться в города работы за пределами Украины,

– говорится в консенсус-прогнозе Минэкономразвития.

В 2021 году предусматривают некоторое снижение уровня безработицы – до 9,1%.

Вернулись ли гастарбайтеры навсегда

Президент Зеленский обещал вернуть украинских гастарбайтеров домой. И пандемия в этом "помогла" – более 100 тысяч украинцев вернулись. Однако это может быть ненадолго, ведь перспектив найти хорошо оплачиваемую работу в Украине сейчас практически нет.



Украинские гастарбатеры / Фото из открытых источников

Три четверти опрошенных экспертов считают, что абсолютное большинство работников вновь вернется за границу после урегулирования ситуации с пандемией.

Трудовые мигранты являются высокорисковой категорией к заражению коронавирусом, однако несмотря на это после прохождения самоизоляции или полного выздоровления и открытия они все равно будут возвращаться на работу за пределы Украины. Такой сценарий подогревают постоянные политические лозунги о неизбежном наступлении дефолта и потери суверенитета страны, "смерти" украинского села из-за земельной реформы, низким уровнем "запуска" предприятий, остановленных на период карантина,

– комментирует один из экспертов в консенсус-прогнозе.

Правительство анонсировало 500 тысяч рабочих мест во время карантина с зарплатой 6-8 тысяч гривен. Кроме того, продолжают выдавать дешевые кредиты со ставкой 5-9%. Однако начать бизнес во время кризиса и неопреленности COVID-19 – рискованно, а зарплата 6-8 тысяч далека от той, которую работники получали в ЕС. В Европе сейчас большая потребность в работниках на сезонные работы, а поэтому они будут привлекать украинцев активно. К примеру, Финляндия рассчитывает на 15 тысяч украинских гастарбайтеров в этом году.

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Как изменится платежеспособность украинцев

Ожидается, что инфляция в 2020 году составит 7%. Несмотря на то, что зарплаты поднимать не собираются, а большинство украинцев в опросах утверждают, что их доход наоборот снизился, это означает, что покупательная способность украинцев снизится.

В дополнение, упадет гривна, а потому все, что прикреплено к валюте станет дороже для украинцев. Гривна вошла в 2020 год с курсом 23,68 по отношению к доллару, а по прогнозам выйдет с курсом 29,50.

Более 85% опрошенных экспертов считают, что к концу года уровень бедности населения увеличится на 10-20% по сравнению с уровнем бедности по состоянию на начало года.

Что грозит украинской экономике

В этом году экономику Украины ожидает падение – 4,2% и уменьшение инвестиций на 14,8%. Прогнозируют, что в следующем году Украина будет восстанавливаться от кризиса, но она все равно не достигнет своего допандемичного уровня. Экономика вырастет на 2,4%, а объем инвестиций – на 6,9%.

Что может ухудшить ситуацию?Среди крупнейших угроз для экономического восстановления в Украине на первом месте по мнению экспертов – длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий, второе место разделили два фактора: (1) отсутствие четкого антикризисного плана мер по поддержке экономики и граждан в период пандемии и (2) глубокое падение экономической активности в странах – основных торговых партнерах Украины, соответственно значительное ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках.

Основные внешние риски на 2020 год:

Дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

Сужение внешних рынков сбыта из-за высокой конкуренции.

Новый мировой кризис (вследствие разрушения устоявшихся производственных связей, банкротства ряда промышленных производителей в странах ЕС/мире).

Вторая волна пандемии COVID-19 в мире.

Выход нерезидентов из ОВГЗ.

Среди внутренних угроз эксперты выделяют:

Значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования.

Существенное падение платежеспособного спроса населения.

Значительная безработица из-за возвращения гастарбайтеров, массовое увольнение работников.

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Вместе с тем эксперты выделят один положительный результат от пандемии COVID-19. Это ускоренный процесс цифровизации (диджитализации), роботизации и перехода на удаленную работу. Так считают более 65% опрошенных экспертов.