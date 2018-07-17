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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прокуратура объявила подозрение предполагаемому исполнителю убийства журналиста Сергиенко

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Василия Сергиенко жестоко убили в 2014 году
Василия Сергиенко жестоко убили в 2014 году / hromadskeradio.org

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение фигуранту дела об убийстве журналиста, участника "Самообороны Майдана" в Черкасской области, Героя Украины Василия Сергиенко.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В Генпрокуратуре сообщают, что фигуранту объявлено подозрение о, участии в преступной организации, созданной с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, ему инкриминируют участие в преступлениях, совершенных этой организацией, а также умышленное убийство, совершенное в отношении похищенного человека, с особой жестокостью, на заказ, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группы лиц.

Отметим, что 4 апреля 2014 года журналиста Василия Сергиенко из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области похитили неизвестные. На следующий день его нашли замученным насмерть в лесу. Во всеукраинском объединении "Свобода", в которое входил Василий Сергиенко, его исчезновение связывали с журналистской деятельностью.

В мае 2017 года полиция задержала подозреваемого в убийстве Сергиенко. В июле 2017 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора, а также еще одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко.

Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Евромайдан журналисты
Источник: 24 канал
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