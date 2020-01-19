Тела погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев возвращают: онлайн

Тела 11 украинцев погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули в Киев. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Украинский самолет сбили ракетами иранские военные, погибли все 176 пассажиров.

Церемония оказания почестей погибшим в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ происходит в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.

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Тела погибших в катастрофе МАУ вернули: онлайн

Президент МАУ Евгений Дыхне призвал попрощаться с погибшими украинцами всей страной. Дыхне предлагал всем украинцам, которые будут находиться в это время в пути, 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной.

Погибшие украинцы в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

Пилоты:

Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Матьков Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Среди пассажиров также были две украинки:

Ольга Кобюк;

Елена Малахова.

Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала

Трагедия МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбила самолет ракетами.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления относительно авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение.