Тела погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев возвращают: онлайн
Тела 11 украинцев погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули в Киев. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Украинский самолет сбили ракетами иранские военные, погибли все 176 пассажиров.
Церемония оказания почестей погибшим в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ происходит в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.
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Президент МАУ Евгений Дыхне призвал попрощаться с погибшими украинцами всей страной. Дыхне предлагал всем украинцам, которые будут находиться в это время в пути, 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной.
Погибшие украинцы в катастрофе украинского самолета над Тегераном:
Пилоты:
- Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
- Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
- Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)
Бортпроводники:
- Статник Екатерина Олеговна
- Матьков Игорь Валерьевич
- Микитюк Мария Михайловна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерия Евгеньевна
- Сологуб Юлия Николаевна
Среди пассажиров также были две украинки:
- Ольга Кобюк;
- Елена Малахова.
Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.
Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала
Трагедия МАУ в Иране: основное
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбила самолет ракетами.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления относительно авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение.