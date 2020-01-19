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      Тела погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев возвращают: онлайн

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      Онлайн-трансляция возвращения тел погибших в авиакатастрофе МАУ украинцев / Getty Images

      Тела 11 украинцев погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули в Киев. Среди них – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Украинский самолет сбили ракетами иранские военные, погибли все 176 пассажиров.

      Церемония оказания почестей погибшим в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ происходит в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь". Она продлится с 13:00 до 19:00.

      Важно: В Иране возобновились протесты из-за уничтожения самолета МАУ: последние новости из Тегерана – фото, видео

      Тела погибших в катастрофе МАУ вернули: онлайн

      Президент МАУ Евгений Дыхне призвал попрощаться с погибшими украинцами всей страной. Дыхне предлагал всем украинцам, которые будут находиться в это время в пути, 11:00 нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной.

      Погибшие украинцы в катастрофе украинского самолета над Тегераном:

      Пилоты:

      • Наумкин Алексей Евгеньевич (инструктор)
      • Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)
      • Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

      Бортпроводники:

      • Статник Екатерина Олеговна
      • Матьков Игорь Валерьевич
      • Микитюк Мария Михайловна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерия Евгеньевна
      • Сологуб Юлия Николаевна

      Среди пассажиров также были две украинки:

      • Ольга Кобюк;
      • Елена Малахова.

      Эксперты Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших в авиакатастрофе украинцев.

      Погибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала

      Трагедия МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Сначала в Иране заявляли о том, что причиной крушения стали технические проблемы – вспыхнули оба двигателя самолета. Однако после многочисленных заявлений мировых лидеров и неопровержимых доказательств, власти Ирана признали, что "случайно" сбила самолет ракетами.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

      Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления относительно авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет проводиться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Новости Киева Жертвы
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