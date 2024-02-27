В течение нескольких прошлых лет исследования использования психоделиков для лечения ПТСР и тяжелых депрессий у военных проводились в США. Уже в 2024 году его могут разрешить на официальном уровне, а не только во время клинических исследований.

Смотрите также Психоделики показали эффективность в лечении ПТСР и депрессии у ветеранов войны

Также психоделическая ассистированная терапия активно исследуется в Канаде, Израиле и других странах, ведь одно из ее преимуществ – в гораздо более быстром достижении результата, чем в случае использования даже антидепрессантов. Часто достаточно от одного до трех приемов препарата в небольших дозах, чтобы человек на годы забыл о ПТСР.

В Украине псилоцибин и MDMA считаются наркотическими веществами и запрещены для использования даже в научных целях. И все же в прошлом году состоялось несколько дискуссий между психотерапевтами, учеными и представителями Минздрава о перспективах лечения ПТСР с их помощью. Поддерживает эту идею также народный депутат Ольга Стефанишина. В 2022 году на сайте электронных петиций к президенту Украины появились два документа с просьбой рассмотреть легализацию MDMA и псилоцибинов для лечения ПТСР. И одна из них набрала 28, другая – 297 голосов.

Поскольку война заставляет нас постоянно отвечать на новые вызовы и решать проблемы, о которых мы не знали раньше, ZAXID.NET пообщался с нейрофизиологом Дмитрием Исаевым. Кандидат физиологических наук, научный сотрудник Института физиологии имени Александра Богомольца рассказал о том, что такое ПТСР и как психоделики могут помочь в его лечении.

ПТСР изнутри

Большинство украинцев слышали о посттравматическом стрессовом расстройстве, многие столкнулись с этим расстройством у членов семьи, прежде всего – у военных и ветеранов. Часто сложность лечения этого расстройства приводит к сопутствующим заболеваниям, например, алкоголизма, и разрушает семьи.

В общем мы уже знаем, какие симптомы ПТСР и почему это расстройство требует лечения. Но как ПТСР выглядит изнутри? Что происходит в мозгу человека с этим заболеванием?

Сильное травмирующее событие не только способствует выбросу гормонов стресса в организме, но и запоминается через мощные эмоции, что проживает человек. Впоследствии эти эмоции блекнут, и человек вспоминает о своем опыте без ускоренного сердцебиения, повышенного давления и других физиологических реакций организма. Если же в течение месяца эмоции не становятся менее интенсивными и человек будто заново переживает травмирующее событие, появляется ПТСР.

"В мозге человека есть гипоталамус – это участок, связывающий нервную и гуморальную системы организма и регулирующий выброс гормонов. Если выделяется очень много гормонов стресса, то уже они начинают влиять на гипоталамус, изменять его работу. Тогда в нервной системе появляются определенные активные паттерны", – объясняет Дмитрий Исаев.

Если бы мы могли в этот момент посмотреть, как выглядят различные участки мозга, то увидели бы, что уменьшаются участки, которые отвечают за память, обучение, мышление. Зато увеличивается амигдала – участок мозга, отвечающий за эмоции. Амигдала делает так, что картина стресса не теряет яркости, организм человека снова и снова готовится драться или убегать. Это очень тяжело переживать постоянно.

ПТСР больше подвержены женщины, чем мужчины, говорит Дмитрий Исаев. Также некоторые исследования указывают на то, что склонность к ПТСР могут иметь люди с естественно низким уровнем кортизола – гормоном стресса. То есть их организм не привык справляться с большим количеством кортизола и может дать сбой во время травмирующего события, когда его накроет кортизоловая волна. В Израиле, рассказывает ученый, все, кто идет на службу в армию, проходят тесты, помогающие определить склонность человека к развитию ПТСР. Если она высокая – такого человека не отправят на первую линию фронта, а найдут ему другое применение.

Важно, что ПТСР возникает не сразу, а может дать о себе знать и через три месяца, и даже через полгода. Но есть три хорошие новости. Во-первых, ПТСР развивается только у части людей, переживших травму. Во-вторых, раннее вмешательство – в течение первого месяца после травмирующего события – может помочь избежать развития расстройства. В-третьих, бывает, что ПТСР проходит сам собой – неизвестно, как это работает, но такое тоже случается.

Как лечат ПТСР

В Украине в большинстве случаев для лечения ПТСР используют психотерапию. Это длительный процесс, и он дает результаты примерно в 40% случаев. Далее в игру вступают антидепрессанты – есть два препарата, что используют для этого в мире. Хотя, говорит Дмитрий Исаев, их эффективность – на уровне плацебо.

"Когда ПТСР сам не проходит, не помогают психотерапия и фармакология, то остаются только экспериментальные препараты – это психоделики: MDMA, псилоцибин. Но к этому не готовы ни правительства, ни общество", – говорит ученый.

Также в лечении ПТСР может помочь каннабис. Он снижает тревожность у пациента, что влияет на течение депрессии, которая приходит к человеку вместе с ПТСР, как и нарушения сна и другие проблемы. Ведь ПТСР, говорит Дмитрий Исаев, – это не перелом кости или туберкулез, это – сложное переплетение. Если ослабить одну "ниточку" в нем, это может повлиять на остальные. Сейчас с помощью каннабиса официально помогают ветеранам войны в Канаде. Будет ли исследоваться это направление в Украине, можно будет сказать через полгода – когда вступит в силу закон о медицинском каннабисе.

Как влияют на мозг MDMA и псилоцибин

Точно сказать, как это работает, у ученых пока не получилось. Ведь ПТСР – это не боль, это то, что человек видит в своем сознании, чего не видят другие, то, как зарождаются и движутся электрические импульсы в его мозге.

"Мы знаем, что сознание человека нарушено, но мы до сих пор не знаем, что такое сознание, поэтому полностью описать механизм действия психоделиков на него не можем. Но известно, что псилоцибин, например, связывается с серотониновыми рецепторами – и что-то происходит, изменяя сознание", – объясняет Дмитрий Исаев.

Он добавляет, что псилоцибин способен несколько менять функциональные связи в мозге – "перетряхивать там все". MDMA имеет значительно меньший галлюциногенный потенциал, но он тоже есть. Кроме того, MDMA существенно увеличивает количество серотонина в организме. А все это вместе да еще и в сочетании с психотерапией помогает "перепрошить" сознание и избавиться от ПТСР.

Мы знаем, как возникает ПТСР. Но не обязательно ремонтировать машину так, как ее ломали. Главное, что паттерн меняется,

– добавляет ученый.

Как конопля и психоделики стали запрещенными

"В Украине 10 тысяч лет люди выращивали коноплю и употребляли ее, ведь подсолнечника для масла у нас не было – его впоследствии привезли из Америки. Хлопка у нас также не было – полотно делали из конопли. И никаких эпидемий, как это было с опиумом или кокаином, не возникало. Нет данных о том, что люди где-то курились целыми деревнями и становились зависимыми", – говорит Дмитрий Исаев.

Он считает, что запрет конопли в современном мире был экономически и политически обоснованным и мог лоббироваться производителями хлопка и текстиля из нее. Со временем "причины" могли меняться, но всегда имели политический подтекст: например, свое время в США говорили, что мужчины других рас под действием каннабиса становятся агрессивными к белым женщинам.

Так же было и с псилоцибином и другими психоделиками – они стали чуть ли не страшнее ядерного взрыва. Хотя только в украинских Карпатах растут несколько видов псилоцибиновых грибов, и люди их употребляют. Пока что – неконтролируемо.

В чем разница

Если говорить о наркотических веществах, то в Украине врачи используют различные виды опиатов для обезболивания. Опасность этих веществ в том, что разница между терапевтической и летальной дозой – в пять раз. Поскольку организм привыкает к определенной дозе, ее приходится повышать, чтобы достичь эффекта. В неконтролируемых условиях это приводит к смерти от передозировки. Также опиаты способствуют быстрому разрушению личности. Организм привыкает к ним и становится зависимым.

А смертельных доз MDMA и псилоцибинов нет – от них не умирают. Но у нас они запрещены не только для экспериментов, но и для изучения – официально мы не можем даже посмотреть на клетки псилоцибинов,

– говорит Дмитрий Исаев.

Кроме того, у использования MDMA с лечебной целью нет побочных эффектов. Привыкания эти вещества тоже не вызывают.

Люди, которые переживают из-за галлюциногенных эффектов, должны знать, говорит ученый, что ученые доказали – шесть чашек кофе гарантированно вызывают звуковые галлюцинации. Хотя в целом кофеин – хорошая вещь.

"Все зависит от того, в каком количестве и с какой целью употреблять вещество", – добавляет он.

Пока в Украине психоделики считаются "страшным наркотиком", в США есть исследовательско-лечебные центры с лабораториями и госпиталями. Государство выделяет на это деньги – наука работает только тогда, когда ее финансируют.

"Я считаю, что у нас должна быть своя государственная программа таких исследований. Так, можно оборудовать лабораторию, как за рубежом, послать туда врачей на обучение. Но тогда мы все время будем зависеть от чужих технологий. Тем более, в Украине исследование лечения ПТСР сейчас такое актуальное, как нигде в мире", – говорит Дмитрий Исаев.

Быстрое лечение ПТСР – в случае с MDMA и псилоцибинами иногда бывает достаточно однократного приема – было бы и экономически выгодным для государства. Человек с психическим расстройством не может качественно выполнять все обязанности, возложенные на него в социуме, вместо этого тратятся ресурсы на его длительное лечение.

Это не пропаганда

Чтобы читатели не подумали, что мы пропагандируем употребление психоактивных веществ, скажем еще несколько слов о том, как выглядит психоделическая ассистированная терапия.

Она состоит из нескольких этапов: на первом психотерапевт несколько раз консультирует пациента, определяет проблему, подбирает препарат и дозу для следующего этапа. К слову, лечебная доза MDMA в несколько раз меньше той, содержащейся в экстазе. На втором этапе пациент употребляет назначенное вещество под наблюдением врача, который может одновременно вести сеанс психотерапии. На третьем этапе состояние пациента еще некоторое время отслеживается специалистами.

В Украине работает неприбыльная организация Украинская ассоциация психоделических исследований (UPRA), которая выступает за изменение законодательства для помощи людям с диагнозом ПТСР. Ассоциацию основали украинские практикующие психотерапевты и ученые. На ее сайте можно найти истории людей, которые прошли через психоделическую терапию, а также свежие мировые исследования на эту тему.

Добавим, что в США исследования психоделической ассистированной терапии продолжаются уже десятки лет, ведь страна после каждой войны сталкивалась с ПТСР у ветеранов. Есть научные исследования, продолжаются и дальше, ведь пока неясно, насколько долговременным является эффект такой терапии – чтобы выяснить это, должны пройти годы.