Пушилін втрачає розум через паніку та погрозу закінчити як Захарченко

Ватажок терористичного осередка "ДНР" виявився зовсім не відмороженим адептом "русского мира", а всього лише махінатором-кон'юнктурщиком. Через це він не може діяти тверезо, що постійно викликає незадоволення його кураторів.

Після того, як колишнього МММника Пушиліна призначили ватажком терористів, він почав втрачати залишки розуму та самообладнання, постійно підозрює всіх у плануванні заколоту, змінює охоронців та примушує їх кілька разів на добу обшукувати власну автівку та житло на предмет вибухівки. З обшуків приміщення починається й візит терориста до будь-якого закладу. Словом, бойовик розуміє, що його очікує така сама участь, як і інших загиблих керівників псевдореспублік.

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Варто відзначити, що навіть на переговори у Росію щодо свого підвищення після загибелі Захарченка колаборантів їздив лише для опанування страху. Він не знав, чи не прибиратимуть всю верхівку "ДеНееРії" росіяни, то ж і намагався вибити собі право на життя в обмін на все, що забажають кремлівські керівники.

Тепер же Пушилін страждає приступами паніки та не може опанувати себе. Саме із цим і пов'язана досить масштабна рокіровка, яку він зробив 16 січня. Змінивши "народних мерів" та керівників кількох районів, ватажок терористів, як він сам вважає, він відсторонив від влади можливих заколотників. Про те, що вони не могли серйозно вплинути на його трон, терорист не замислюється. Він просто дочищає команду Захарченка на всіх рівнях.

Самого себе названий у народі ДВП оточує колишніми знайомими та друзями, в яких більш-менш впевнений. Наприклад, новопризначений "заступником керівника" регіонал Роман Деушев. До війни він був досить великим будівельником у Макіївці, а потім почав політичну кар'єру та став депутатом міськради, а згодом навіть заступником голови Центрально-Міської райадміністрації міста. Знайомі обидва діяча-терориста ще з тих часів. Представник МММ та дрібний аферист нерідко бував у гостях у чиновника, який хизувався зв'язками із сім'єю Януковича. Саме Деушев у 2014-му, до речі, й підказував Пушиліну, що настав час збагачуватися, підтримуючи "ДНР" та Росію. А той зміг пробитися на таку вершину.

Тепер же помічник ватажка терористів стане для нього кимось типу Ташкента в Захарченка – правою рукою та гаманцем. Втім, більш цікавим є той факт, що кандидатуру Деушева узгоджував Пушилін зовсім не з росіянами, а із нещодавно приїхавшим до Донецька посланником Медведчука. У команді кума Путіна із цим колаборантом давно знайомі, оскільки він ледве не очолював осередок "Українського вибору" у Макіївці.

То ж, вочевидь, вплив українського олігарха у "республіці" зростає. Можливо, для провокацій під вибори та для подальшої реінтеграції Донбасу Україні на невигідних нам умовах.

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