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      Пытки, голодовки и несокрушимость: что пережил Сенцов за 5 лет в тюрьме РФ

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      Уже пять лет самый известный украинский политзаключенный РФ Олег Сенцов, продолжает находиться за решеткой Кремля. Кинорежиссера обвиняют в терроризме, за что он отбывает 20-летнее заключение в Якутии. Несмотря на приговор, он продолжает писать и даже режиссировать свой фильм. Журналисты 24 канала узнали, что же дает сил и о чем больше всего беспокоится Олег Сенцов.

      Заложником Кремля кинорежиссер Олег Сенцов стал в 2014 году. 10 мая, когда режиссер был дома один, спецназовцы ФСБ ворвались в его дом в Симферополе и силой забрали.

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      Почти сутки близкие ничего не знали о местонахождении режиссера. Впоследствии его нашли в СИЗО. Там объяснили, что не отпустят Олега, мол, тот террорист. Спецназовцы неоднократно пытали Олега, чтобы тот признался в том, что не делал. Даже после четырех попыток удушения пакетом, в результате которых кинорежиссер терял сознание, Сенцов не сдался.

      В отличие от его друга, который не выдержал пыток и признал себя террористом. Параллельно обвинил в этом и Сенцова, а также помог ФСБ снять поставное видео. В суде оно стало основным доказательством подготовки теракта.

      Олег Сенцов за ґратами

      Олег Сенцов за решеткой

      А в придачу его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. Поэтому уже в августе 2015 в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. И даже такой приговор Олег воспринял с улыбкой и запел гимн Украины.

      Олег Сенцов співав гімн під час оголошення вироку

      Олег Сенцов и Александр Кольченко пели гимн во время оглашения приговора

      К нему почти не пускали родственников, а еще реже – адвокатов. Его перевозили из каземата в каземат: с Лефортвого в тюрьму в заполярном Лабытнанги. Олега постоянно подвергали пыткам, но так и не сломили. Чтобы привлечь внимание мира к ситуации с политзаключенными Кремля, Олег начал голодать.

      Из-за его голодовки абсолютно во всем мире узнали, что в плену Российской Федерации находятся не только Олег Сенцов и еще несколько неизвестных людей, а 70 людей с фамилиями и историей. Сейчас же их более 86,
      – сказал актер и товарищ Олега Сенцова Евгений Черников.

      За 145 дней, отказа от еды кинорежиссер потерял 12 килограммов. Остановиться пришлось, из-за угроз кормить его насильно. Сейчас Олег хоть и набрал вес, однако, появились другие проблемы со здоровьем.


      Олег Сенцов голодал 145 дней

      Его товарищ добавил, что голодовка Олега привела к проблемам с сердцем, почками и другими внутренними органами.

      Главное, что он жив, главное что более менее в удовлетворительной форме, у него хорошее настроение, он работает, он пишет,
      – отметил Евгений.

      Именно через свои произведения Олег говорит с миром. По мотивам его пьесы "Номера" уже поставили спектакль. В ней описана жизнь небольшого общества, которое стало сначала творцом системы, а затем ее жертвой. Саму же пьесу уже назвали пророческой, потому что с некоторыми номерами происходит то, что и с самим Сенцовим.

      Эта пьеса пророческая, потому что рассказывает об обществе, которое живет по утопическими правилам, которые они сами воспринимают. И они в силу определенных обстоятельств не хотят выйти за пределы. Но появляются номера, которые решают бороться с нулем, который им придумал эти правила,
      – объяснила продюсер Анна Паленчук.

      Пьеса "Номера" Олега Сенцова

      Уже завершается и экранизация "Номеров". Это первый украинский фильм, производство которого осуществляется без физического присутствия режиссера. Однако это не мешало Сенцову, все контролировать.

      Олег полностью был причастным к созданию фильма, то есть он через письма, через фотографии контролировал процесс. Даже перешивали костюмы, когда он не утвердил их,
      – заметил Черников.

      Премьера состоится вскоре, что именно ждет зрителя, держат в секрете. Сам фильм Олег вряд ли увидит. Но каждый может поделиться с ним своими впечатлениями в письме.

      Все на самом деле ему могут написать через систему "ФСИН-письмо". Я постоянно говорю: пишите Олегу Сенцову и другим политическим узникам. Для них это лучшее, что они могут там получить,
      – подытожила Анна Паленчук.

      Читайте также: Как написать письмо Олегу Сенцову: инструкция

      Освобождения Олега Сенцова ждет весь мир, но больше всех – его мать. Она несмотря на все осталась на оккупированном полуострове. Из-за плохого состояния здоровья она очень боится не дождаться своего сына. В оккупированном Россией Крыму Олега ждут и его дети. За родных волнуется и Олег. Больше всего за детей, которые растут без его опеки и любви.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ ФСБ Голодовка СІЗО Олег Сенцов Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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